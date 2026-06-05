Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3238437
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

क्या खनन के लिए उजाड़े जाएंगे बालोद के आधा दर्जन गांव? ग्रामीणों ने शुरू किया विरोध

Balod Mining Project News: बालोद जिले में एनएलसी इंडिया लिमिटेड को फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के दो खनिज ब्लॉकों के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिला है. कंपनी को खनिजों की खोज और जांच का अधिकार दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों ने अभी तक एनओसी नहीं दी है. ग्रामीणों का आरोप है कि नीलामी से पहले उनसे कोई राय नहीं ली गई और भविष्य में पलायन की आशंका है.

Written By  Danvir Sahu|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Balod Mining Project News
Balod Mining Project News

Balod News: केंद्र सरकार की प्रमुख सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सेमहरडीह और रायपुरा क्षेत्र में फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के दो खनिज ब्लॉक मिले हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज संसाधन विभाग ने कंपनी को इन इलाकों में खनिजों की खोज, जांच और आगे खनन के लिए कंपोजिट लाइसेंस जारी किया है. जिला प्रशासन के साथ भी अनुबंध हो चुका है. इसके बाद तहसीलदार की ओर से गांव से अनापत्ति प्रमाण पत्र  मांगा गया है, लेकिन ग्राम पंचायत ने अब तक कोई सहमति नहीं दी है. मीडिया टीम के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुलकर इसका विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि नीलामी से पहले उनसे कोई राय नहीं ली गई थी और पहले भी यहां गुप्त रूप से खनिजों की तलाश की गई थी.

ZEE MEDIA टीम के पास इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और पत्र मौजूद हैं, जिनसे साफ होता है कि केंद्र सरकार ने इन दोनों ब्लॉकों की नीलामी कर दी है. खान मंत्रालय की ट्रेंच-5 नीलामी प्रक्रिया में एनएलसी इंडिया लिमिटेड सफल बोलीदाता रही. इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कंपनी को आधिकारिक तौर पर कंपोजिट लाइसेंस जारी कर दिया. इसके तहत कंपनी को दोनों क्षेत्रों में जमीन के अंदर मौजूद खनिजों की मात्रा का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच करने का अधिकार मिल गया है. कंपनी मशीनों से जमीन में गहरे छेद कर चूना पत्थर और फॉस्फोराइट की उपलब्धता का आकलन करेगी.
fallback
ग्रामीणों ने जताई चिंता
इधर, गांव में पत्र पहुंचने के बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि यदि यहां बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं तो भविष्य में गांव खाली कराने की स्थिति बन सकती है. पत्र में तीन अन्य ग्राम पंचायतों का भी जिक्र है, जो इस परियोजना से प्रभावित हो सकती हैं. सरपंच डेविड बारले ने बताया कि उन्हें आधिकारिक पत्र मिल चुका है, लेकिन पंचायत ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है. वहीं जिला अधिकारी प्रवीण चंद्राकर ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया. उन्होंने इतना जरूर बताया कि बोर ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है और कलेक्टर के साथ अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. फॉस्फोराइट खाद बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल है, जबकि चूना पत्थर सीमेंट और निर्माण कार्यों में उपयोग होता है. ऐसे खनिजों की उपलब्धता देश की कृषि और उद्योगों को मजबूती दे सकती है. बालोद जिले में इस स्तर की खनिज नीलामी पहली बार हुई है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

balod news

Trending news

MP Waqf Board
उम्मीद पोर्टल पर 100% संपत्तियां रजिस्टर, 371 प्रॉपर्टीज क्यों छूट गई? जानिए डिटेल
Latest Ujjain News
कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार
indore news
इंदौर के त्योहार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, CYC बना 'लिटचौक' का ग्लोबल पार्टनर
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन
MP Breaking News LIVE
MP Live: एमपी वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज, सड़क हादसे में 6 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
PM Modi mp visit
मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात...
NEET case
NEET छात्रा आकांक्षा के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?
satna news
टोंटी लगी है पर बूंद गायब! 1 नल पर टिकी सतना के भटनवारा की 4 हजार की आबादी
Latest Ujjain News
सिर्फ 8MM की चने की दाल पर उकेर दिए 12 ज्योतिर्लिंग! उज्जैन की बेटी ने रचा इतिहास