क्या खनन के लिए उजाड़े जाएंगे बालोद के आधा दर्जन गांव? ग्रामीणों ने शुरू किया विरोध

Balod News: केंद्र सरकार की प्रमुख सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सेमहरडीह और रायपुरा क्षेत्र में फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के दो खनिज ब्लॉक मिले हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज संसाधन विभाग ने कंपनी को इन इलाकों में खनिजों की खोज, जांच और आगे खनन के लिए कंपोजिट लाइसेंस जारी किया है. जिला प्रशासन के साथ भी अनुबंध हो चुका है. इसके बाद तहसीलदार की ओर से गांव से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन ग्राम पंचायत ने अब तक कोई सहमति नहीं दी है. मीडिया टीम के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुलकर इसका विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि नीलामी से पहले उनसे कोई राय नहीं ली गई थी और पहले भी यहां गुप्त रूप से खनिजों की तलाश की गई थी.

ZEE MEDIA टीम के पास इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और पत्र मौजूद हैं, जिनसे साफ होता है कि केंद्र सरकार ने इन दोनों ब्लॉकों की नीलामी कर दी है. खान मंत्रालय की ट्रेंच-5 नीलामी प्रक्रिया में एनएलसी इंडिया लिमिटेड सफल बोलीदाता रही. इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कंपनी को आधिकारिक तौर पर कंपोजिट लाइसेंस जारी कर दिया. इसके तहत कंपनी को दोनों क्षेत्रों में जमीन के अंदर मौजूद खनिजों की मात्रा का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच करने का अधिकार मिल गया है. कंपनी मशीनों से जमीन में गहरे छेद कर चूना पत्थर और फॉस्फोराइट की उपलब्धता का आकलन करेगी.



ग्रामीणों ने जताई चिंता

इधर, गांव में पत्र पहुंचने के बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि यदि यहां बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं तो भविष्य में गांव खाली कराने की स्थिति बन सकती है. पत्र में तीन अन्य ग्राम पंचायतों का भी जिक्र है, जो इस परियोजना से प्रभावित हो सकती हैं. सरपंच डेविड बारले ने बताया कि उन्हें आधिकारिक पत्र मिल चुका है, लेकिन पंचायत ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है. वहीं जिला अधिकारी प्रवीण चंद्राकर ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया. उन्होंने इतना जरूर बताया कि बोर ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है और कलेक्टर के साथ अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. फॉस्फोराइट खाद बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल है, जबकि चूना पत्थर सीमेंट और निर्माण कार्यों में उपयोग होता है. ऐसे खनिजों की उपलब्धता देश की कृषि और उद्योगों को मजबूती दे सकती है. बालोद जिले में इस स्तर की खनिज नीलामी पहली बार हुई है.

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