कब्र से गायब हुआ बच्ची का सिर, पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, 'आंगा देव' की शरण में पहुंचे ग्रामीण

Chhattisgarh News-बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी चौकी के ग्राम माहुद-बी में तीन वर्षीय मासूम प्रिया साहू की कब्र से छेड़छाड़ और सिर गायब होने के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं. इस लचर कार्रवाई से नाराज ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. ग्रामीणों का कहना है कि एक मासूम की कब्र से उसका सिर गायब हो गया, जिसकी शिकायत तत्काल दर्ज कराई गई थी. लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस को किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब वे हल्दी चौकी प्रभारी लता तिवारी के पास प्रगति रिपोर्ट लेने जाते हैं, तो वह उल्टा ग्रामीणों को ही धमकाती हैं और उच्च अधिकारियों के पास न जाने का दबाव बनाती हैं. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से चौकी प्रभारी को तत्काल वहां से हटाने की मांग की है.

14 फरवरी की रात और तंत्र-मंत्र का शक

दरअसल, 14 फरवरी की रात बालोद जिले के लिए बेहद आक्रोशित करने वाली थी. श्मशान घाट के समीप दफनाई गई 3 वर्षीय मासूम प्रिया साहू के दफन स्थल से छेड़छाड़ की आशंका ग्रामीणों ने जताई थी. इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (SDM) और पुलिस बल की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया. बच्ची का सिर धड़ से गायब था और कब्र के पास तंत्र-मंत्र से जुड़ी सामग्री बिखरी मिली थी. इस घटना के बाद से ही इलाके में अंधविश्वास के चलते तनाव का माहौल है.

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, अधिकारियों से तीखी बहस

गांव की पंचायत और ग्राम समिति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे. शुरुआत में पुलिस ने उन्हें परिसर के बाहर ही रोक दिया, जिससे ग्रामीण भड़क गए और पुलिस अधीक्षक (SP) से मिलने की जिद पर अड़ गए. बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया. ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस घटना के बाद से गांव की शांति भंग हो चुकी है और पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.

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एडिशनल एसपी ने कहा विशेष टीम का गठन

पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) मोनिका ठाकुर ने बताया ग्रामीण आज अपनी मांगों को लेकर आए थे. पुलिस इस मामले को लेकर पहले दिन से गंभीर है. घटना के बाद कई दिनों तक पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर कैंप लगाया गया था और सघन जांच की गई थी, चूंकि अब 3 महीने का समय बीत चुका है, इसलिए ग्रामीणों की चिंता को ध्यान में रखते हुए तत्काल एक विशेष टीम (SIT) का गठन कर दिया गया है. मामला पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है और हम जल्द ही आरोपियों तक पहुंचेंगे.

अब आंगा देव की शरण में ग्रामीण

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति में आंगा देव को अत्यंत पवित्र और न्याय का प्रतीक माना जाता है. किसी भी रहस्यमयी या नकारात्मक घटना के समय स्थानीय लोग इस देव की शरण में जाते हैं. ग्राम माहुद के ग्रामीणों ने अब फैसला किया है कि वे आरोपी की पहचान के लिए गांव में आंगा देव को लाएंगे. इसके लिए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है ताकि बिना किसी बाधा के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो सके और आरोपी बेनकाब हो सके.

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