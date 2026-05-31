गलत कनेक्शन से 70 से ज्यादा घरों के टीवी-फ्रिज जले, बालोद के गांव में हाई वोल्टेज से मचा हड़कंप

Balod Pondi Village News: भीषण गर्मी के बीच बालोद जिले के पोंडी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब घरों में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखे, लाइट सहित कई उपकरण शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए. यह घटना किसी एक घर में नहीं, बल्कि गांव के 70 से अधिक घरों में हुई है.

घटना के बाद ग्रामीणों ने एक-दूसरे से जानकारी ली तो पता चला कि पूरे मोहल्ले के कई घर प्रभावित हुए हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और विद्युत विभाग को मामले की सूचना दी. विद्युत विभाग ने इस घटना के लिए ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का कार्य कर रही जीनस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है. विभाग का कहना है कि, न्यूट्रल की जगह फेज और फेज की जगह न्यूट्रल जोड़ दिए जाने से हाई वोल्टेज की स्थिति बनी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए.

मुख्यमंत्री तक करेंगे शिकायत

ग्रामीण पार्थ साहू ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि नुकसान सिर्फ उनके घर में हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि पूरे मोहल्ले के लोग इस समस्या से प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना में पूरी तरह से लापरवाही हुई है और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए. वहीं ग्रामीण धनेश्वर मिश्रा ने कहा कि यह गंभीर लापरवाही का मामला है. यदि समय रहते स्थिति नियंत्रित नहीं होती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. उन्होंने बताया कि कई घरों की वायरिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐसे में ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ भविष्य में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाएंगे.

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क्या कहता है विद्युत विभाग?

विद्युत विभाग के टेस्टिंग असिस्टेंट देवेश कुमार विक्की ने बताया कि ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का ठेका जीनस कंपनी को दिया गया है. कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मीटर लगाने के दौरान गलत कनेक्शन कर दिया गया, जिसके कारण यह घटना हुई. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है. जल्द ही अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा. फिलहाल विभाग बिजली व्यवस्था को सामान्य करने में जुटा हुआ है.

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