बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से 3 परिवारों के बुझ गए चिराग, एक साथ उठी तीन दोस्तों की अर्थी

Balod Accident News: बालोद में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. तेज रफ्तार से आ रही कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में बाइक पर सवार तीन युवकों की मौक पर ही मौत हो गई. मृतक आपस में दोस्त थे और सभी एक ही गांव के निवासी बताए गए हैं.

तीनों युवक पिंकपार गांव के रहने वाले थे और एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवड़ी से दौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे. देर रात जब वे खैरीडीह के पास पहुंचे, तो विपरीत दिशा से आ रही एक बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और तीनों युवक सड़क पर काफी दूर तक जा गिरे. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने के कारण तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

एक ही गांव के निवासी थे सभी मृतक

पुलिस ने मृतकों की पहचान तरुण यादव (20) राहुल सेवता (20) और नरेंद्र भुआर्या (21) के रूप में की है. ये तीनों युवक पिंकपार गांव के रहने वाले थे. सड़क हादसे की खबर मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. तीनों परिवार मातम छा गया.

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फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही दौंडीलोहारा पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फरार चालक की तलाश जारी है.

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