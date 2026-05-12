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'लौह नगरी' में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत, सांसद ने अधिकारियों को फटकारा

Rajhara News: राजहरा नगर में सीवरेज लाइन के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. हादसे के बाद सांसद भोजराज नाग मौके पर पहुंचे और लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई. प्रशासन ने रेस्क्यू चलाकर शव बाहर निकाले.

Written By  Danvir Sahu|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 12, 2026, 11:09 PM IST
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Chhattisgarh MP Bhojraj Nag
Chhattisgarh MP Bhojraj Nag

Chhattisgarh MP Bhojraj Nag: बालोद जिले के राजहरा नगर के दास पान ठेला चौक के पास बीएसपी की सीवरेज लाइन में पाइप बिछाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में काम कर रहे तीन मजदूर अचानक मिट्टी खिसकने से उसके नीचे दब गए. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. सांसद भोजराज नाग खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं. सांसद ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश देने के बाद ही काम शुरू हो पाया. वहीं एसडीएम सुरेश साहू कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. मौके पर नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है. लगभग तीन घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

सांसद भोजराज नाग ने बताया कि घटना बेहद भयावह और हृदय विदारक है. उन्होंने कहा कि मामले में लापरवाही सामने आई है और सरकार से हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की जाएगी. सांसद ने कहा कि वह घर लौट रहे थे, तभी उन्हें घटना की जानकारी मिली और वे तुरंत मौके पर रुक गए. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और वे उनके साथ खड़े हैं.

घटनास्थल पर कई अधिकारी मौजूद
घटनास्थल पर एसडीएम सुरेश साहू सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई भी घटना को लेकर आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है. वहीं भिलाई इस्पात प्रबंधन की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मृतकों में किशुन कुमार, राकेश कुमार और एक महिला मजदूर बैशाखिन शामिल हैं. पुलिस और नगर पालिका की टीम रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों के शव सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी रही. हालांकि इस पूरी कार्रवाई में तीन घंटे से ज्यादा का समय लग गया.

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सांसद की अधिकारियों को फटकार
सांसद भोजराज नाग ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री की योजनाओं की समीक्षा के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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