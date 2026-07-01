बालोद में सौतन का खूनी अंत, पहली पत्नी ने आरी से रेता गला, 6 महीने पहले रची थी साजिश

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Balod Murder News-छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से सटे ग्राम नेवारीकला में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पति द्वारा दूसरी पत्नी को अधिक महत्व देने और उसे अपने ही घर में रखने से नाराज पहली पत्नी ने खूनी खेल खेल डाला. आरोपी महिला ने पहले सोते समय अपनी सौतन पर खाट के पाए से ताबड़तोड़ वार किए, फिर गन्ना काटने वाली आरी से उसका गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वह सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है.
5 साल पहले शुरू हुआ था विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नेवारीकला निवासी चिम्मनलाल साहू (40), जो पेशे से मजदूर है, उसने करीब 5 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते गांव के ही दूसरे मोहल्ले की दयाबाई सोनकर (47) को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया था और उसे घर ले आया था. तभी से उसकी पहली पत्नी अमृत बाई साहू बेहद नाराज चल रही थी और दोनों सौतनों के बीच लंबे समय से विवाद हो रहा था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पहली पत्नी अमृत बाई पिछले 6 महीने से ही हत्या की साजिश रच रही थी. इसके लिए उसने वारदात में इस्तेमाल होने वाले खाट के लकड़ी के पाए और गन्ना काटने वाली आरी को पहले से ही अलग छिपाकर रख लिया था.
आधी रात को दिया वारदात को अंजाम
सोमवार रात करीब 11 बजे, जब घर के सभी सदस्य खाना खाकर सो चुके थे, तब अमृत बाई ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. उसने कमरे में सो रही दयाबाई पर खाट के भारी-भरकम पाए से गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार किए. इसके बाद जब दयाबाई तड़पने लगी और उसकी जान नहीं निकली, तो उसने गन्ना काटने वाली आरी से उसका गला रेत दिया. हत्या के बाद आरोपी अमृत बाई रात में ही घर से निकलकर खेतों की तरफ भाग गई. वहां उसने खून से सनी अपनी साड़ी बदली ताकि किसी को शक न हो और करीब 3:30 बजे वापस चुपचाप घर लौट आई.
बिस्तर पर पड़ी थी लाश
ग्रामीण कोटवार झगेश्वर सिंह और चंद्रकिशोर गेडाम ने बताया कि मंगलवार तड़के करीब 4 बजे आरोपी के रिश्तेदार उन्हें बुलाने घर आए थे. जब वे चिम्मनलाल के घर पहुंचे, तो नजारा देख उनकी रूह कांप गई. दयाबाई का शव खाट पर खून से लथपथ पड़ा था और पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था. इसकी सूचना तत्काल बालोद पुलिस को दी गई.
फॉरेंसिक और साइबर टीम ने संभाला मोर्चा, आरोपी गिरफ्तार
सूचना मिलते ही बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा और साइबर सेल प्रभारी धरम भुआर्य पुलिस बल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मौके से हत्या में इस्तेमाल खाट का पाया और गन्ना काटने वाली आरी जब्त कर ली. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के सैंपल और अन्य अहम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने आरोपी अमृत बाई साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
दोनों के हैं दो-दो बेटे, मायके पक्ष ने किया अंतिम संस्कार
मृतिका और आरोपी दोनों के ही दो-दो बेटे हैं. आरोपी अमृत बाई का बड़ा बेटा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और छोटा बेटा 11वीं में है. वहीं, मृतिका दयाबाई के दोनों बेटे शादीशुदा हैं. घटना की खबर मिलते ही दयाबाई के मायके पक्ष के लोग राजनांदगांव से बालोद पहुंचे. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद गांव में ही मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया. थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात साफ हुई है कि आरोपी पहली पत्नी अमृत बाई पिछले 6 महीने से हत्या की प्लानिंग कर रही थी. उसने हथियार पहले से जुटा लिए थे. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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