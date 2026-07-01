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बालोद में सौतन का खूनी अंत, पहली पत्नी ने आरी से रेता गला, 6 महीने पहले रची थी साजिश

Balod News-बालोद में पति के दूसरी पत्नी को घर में रखने और ज्यादा महत्व देने से नाराज पहली पत्नी ने गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद सबूत छिपाने की कोशिश करने वाली आरोपी पहली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByDanvir SahuEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:08 PM IST
बालोद में सौतन का खूनी अंत, पहली पत्नी ने आरी से रेता गला, 6 महीने पहले रची थी साजिश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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