बालोद में सौतन का खूनी अंत, पहली पत्नी ने आरी से रेता गला, 6 महीने पहले रची थी साजिश

दोनों के हैं दो-दो बेटे, मायके पक्ष ने किया अंतिम संस्कार

मृतिका और आरोपी दोनों के ही दो-दो बेटे हैं. आरोपी अमृत बाई का बड़ा बेटा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और छोटा बेटा 11वीं में है. वहीं, मृतिका दयाबाई के दोनों बेटे शादीशुदा हैं. घटना की खबर मिलते ही दयाबाई के मायके पक्ष के लोग राजनांदगांव से बालोद पहुंचे. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद गांव में ही मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया. थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात साफ हुई है कि आरोपी पहली पत्नी अमृत बाई पिछले 6 महीने से हत्या की प्लानिंग कर रही थी. उसने हथियार पहले से जुटा लिए थे. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.