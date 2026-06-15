/बालोद में LLB परीक्षा में घोर लापरवाही, छात्रों को बांट दिया गलत प्रश्नपत्र, आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू

Chhattisgarh News-एक तरफ जहां देश में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की शुचिता और गोपनीयता को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है, वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से परीक्षा प्रणाली में एक बड़ी और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. जिले के प्रतिष्ठित घनश्याम सिंह गुप्त अग्रणी महाविद्यालय में परीक्षा प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते एलएलबी (LLB) द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, जहां परीक्षा हॉल में छात्रों को गलत प्रश्नपत्र वितरित कर दिया गया.छात्राओं की सूझबूझ और सतर्कता के कारण समय रहते इस बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा जा सका, वरना सैकड़ों छात्रों का पूरा सेमेस्टर दांव पर लग जाता. इस पूरे प्रशासनिक ड्रामे के कारण परीक्षा अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटा की देरी से शुरू हो सकी.