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बालोद में LLB परीक्षा में घोर लापरवाही, छात्रों को बांट दिया गलत प्रश्नपत्र, आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू

Balod News-बालोद जिले एक कॉलेज में एलएलबी की परीक्षा के दौरान छात्रों को गलत प्रश्नपत्र बांट दिया गया, जिससे परीक्षा हॉल में हड़कंप मच गया. छात्रों की सूझबूझ से समय रहते इस बड़ी लापरवाही को पकड़ लिया गया और ईमेल के जरिए सही पेपर मंगाकर परीक्षा आधे घंटे की देरी से शुरू कराई जा सकी.

Written ByDanvir SahuEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:04 PM IST
बालोद में LLB परीक्षा में घोर लापरवाही, छात्रों को बांट दिया गलत प्रश्नपत्र, आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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