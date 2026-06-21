/देव पुकार पर समाज का जातरा संपन्न, आश्रम क्षेत्र में दिखी पुलिस की सख्ती, सेवा अर्जी छीनने का प्रशासन पर आरोप

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Balod Jatra News: छत्तीसगढ़ के डोंडीलोहारा-लोहारा ब्लॉक के घने जंगलों के बीच एक अजीब-सी खामोशी थी, जिसे अचानक हजारों पैरों की चाप और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप ने तोड़ दिया. यह कोई आम चहल-पहल नहीं थी. यह अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपने बंधक बना लिए गए देवताओं को मुक्त कराने के लिए आदिवासियों का एक मौन, लेकिन बेहद शक्तिशाली शंखनाद था. इसे नाम दिया गया था जातरा.
छत्तीसगढ़ के आदिवासी और उनकी परंपराएं सभी से हटकर हैं. बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बाबा बालक दास के आश्रम और आदिवासी समाज के आरोपों को लेकर चर्चा में है. समाज का आरोप है कि आश्रम द्वारा वन भूमि पर कब्जा किया गया है और उनके देव स्थल को भी बंदी बना लिया गया है. जब प्रशासन से इस विवाद का हल नहीं निकला तो आदिवासी समाज के लोग अपने देवी-देवताओं की शरण में पहुंचे.
समाज का कहना है कि उनके देवताओं ने एक विशाल देव मिलन आयोजन करने का निर्देश दिया, जिसे जातरा नाम दिया गया. डोंडीलोहारा ब्लॉक के जंगलों की गोद में इस भव्य आयोजन का आयोजन किया गया. दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन आदिवासी समाज से ज्यादा आश्रम की सुरक्षा को लेकर तैनात नजर आए. पूरा जंगल छावनी में तब्दील था. यहां तक कि पत्रकारों को भी पुलिस और प्रशासन ने अंदर जाने नहीं दिया. आरोप है कि जब आदिवासी समाज के लोग अपने देव स्थल जलकैना देव स्थल पर पूजा और रूढ़िवादी पूजन संस्कार के लिए जीव सेवा अर्जी लेकर जा रहे थे, तब प्रशासन और पुलिस ने उसे छीन लिया, जिसके बाद विवाद और झड़प की स्थिति बनी. इससे समाज में आक्रोश व्याप्त है.
सर्व आदिवासी समाज और देव स्थल पर कब्जे सहित संरक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण जैसे विवादों से जुड़े इस पूरे मामले में सर्व आदिवासी समाज को कांग्रेस पार्टी, जैन मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, भीम आर्मी सहित विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला. इन संगठनों के प्रतिनिधि भी जातरा आयोजन में शामिल हुए. सभी संगठनों ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को समाज को शांत करने का एक हथकंडा बताया.
देव मिलन जरूरी, आती है समृद्धि
सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. रावटे ने बताया कि जब सरकार, प्रशासन और अन्य लोग आदिवासियों की बात नहीं सुनते, तब वे अपने देवताओं के पास जाते हैं. उन्होंने कहा कि देवताओं ने इस आयोजन को करने का निर्देश दिया था. हमारी अपनी अलग परंपराएं हैं, जिन्हें लेकर हम हमेशा सजग रहते हैं. उन्होंने कहा कि जिस देव स्थल पर कब्जा किया गया है, उसे जब तक मुक्त नहीं कराया जाएगा, तब तक इस क्षेत्र में समृद्धि नहीं आएगी.
वहीं, विनोद नागवंशी ने कहा कि बाबा बालक दास द्वारा वन भूमि और हमारे देव स्थल पर कब्जे के मामले को लेकर हमने कई बार प्रशासन से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके बाद 1 जून को हमने प्रदर्शन किया. वह आंदोलन नहीं था, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने के कारण वह आंदोलन का रूप ले बैठा. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन आदिवासियों को क्या समझता है. उन्होंने कहा कि आज का पूजन संस्कार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और हजारों की संख्या में समाज के लोग इसमें शामिल हुए. उन्होंने बताया कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए थे, तब मुख्यमंत्री ने उनकी संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को समझा था. इन्हीं विषयों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन प्रशासन आज भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है.
प्रशासन ने अपहृत किया सेवा अर्जी
समाज के गायता पुजारी नेमसिंह उइके ने बताया कि समाज की मान्यताओं और रूढ़िवादी देवपूजन परंपरा के तहत वे अपने देव स्थल पर सेवा अर्जी के लिए जीव सेवा लेकर गए थे. उन्होंने ऊपर पाठ बाबा में पूजा-अर्चना की और उसके बाद जलकैना देवी के पास जीव सेवा के लिए पहुंचे. उनका आरोप है कि वहां पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे और जीव सेवा की सामग्री लेकर चले गए. इसके बाद समाज में काफी आक्रोश फैल गया. उन्होंने कहा कि आखिर यह सब किसके इशारे पर हो रहा है, इसे लेकर समाज चिंतित है. जब जीव सेवा की सामग्री ले जाई गई तो समाज के लोग आक्रोशित हो गए और वहां झड़प भी हुई.
जानिए क्या होता है जातरा
बालोद जिले के वनांचल ग्राम तुएगोंदी के पठार पर समाज के लोग एक दिन पहले रात में ही एकत्र हो गए थे, जहां पूजा-अर्चना शुरू हुई. 20 जून की सुबह भी यह पूजा जारी रही. लगभग 11 बजे देवी-देवताओं के साथ समाज के लोग पैदल करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खड़े पहाड़ पर चढ़कर अपने देव स्थल पहुंचे. वहां दिनभर पूजा-अर्चना चलती रही. हालांकि, इस दौरान प्रशासन और पुलिस के साथ समाज के कुछ पदाधिकारियों और लोगों की झड़प भी हुई, लेकिन समय रहते स्थिति संभाल ली गई. पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इसके बावजूद समाज के लोगों ने संयम बनाए रखा और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. शाम को परंपरा के अनुसार देवी-देवताओं को उनके स्थलों तक पहुंचाया गया. लगभग 24 घंटे तक चले इस पूजन संस्कार में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की अनूठी झलक देखने को मिली. हालांकि, समाज और देवी-देवताओं से जुड़े कुछ धार्मिक नियमों और मान्यताओं के कारण सभी दृश्य सार्वजनिक नहीं किए जा सकते.
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