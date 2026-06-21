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देव पुकार पर समाज का जातरा संपन्न, आश्रम क्षेत्र में दिखी पुलिस की सख्ती, सेवा अर्जी छीनने का प्रशासन पर आरोप

Balod News: बालोद जिले में सर्व आदिवासी समाज ने देव पुकार पर विशाल जातरा आयोजित किया. समाज ने बाबा बालक दास आश्रम पर देव स्थल और वन भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया. आयोजन के दौरान सेवा अर्जी छीनने और पुलिस सख्ती को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे.

Written ByDanvir SahuEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:40 PM IST
देव पुकार पर समाज का जातरा संपन्न, आश्रम क्षेत्र में दिखी पुलिस की सख्ती, सेवा अर्जी छीनने का प्रशासन पर आरोप
Image Credit: Balod Jatra News

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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