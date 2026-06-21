/देव पुकार पर समाज का जातरा संपन्न, आश्रम क्षेत्र में दिखी पुलिस की सख्ती, सेवा अर्जी छीनने का प्रशासन पर आरोप

जानिए क्या होता है जातरा

बालोद जिले के वनांचल ग्राम तुएगोंदी के पठार पर समाज के लोग एक दिन पहले रात में ही एकत्र हो गए थे, जहां पूजा-अर्चना शुरू हुई. 20 जून की सुबह भी यह पूजा जारी रही. लगभग 11 बजे देवी-देवताओं के साथ समाज के लोग पैदल करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खड़े पहाड़ पर चढ़कर अपने देव स्थल पहुंचे. वहां दिनभर पूजा-अर्चना चलती रही. हालांकि, इस दौरान प्रशासन और पुलिस के साथ समाज के कुछ पदाधिकारियों और लोगों की झड़प भी हुई, लेकिन समय रहते स्थिति संभाल ली गई. पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इसके बावजूद समाज के लोगों ने संयम बनाए रखा और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. शाम को परंपरा के अनुसार देवी-देवताओं को उनके स्थलों तक पहुंचाया गया. लगभग 24 घंटे तक चले इस पूजन संस्कार में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की अनूठी झलक देखने को मिली. हालांकि, समाज और देवी-देवताओं से जुड़े कुछ धार्मिक नियमों और मान्यताओं के कारण सभी दृश्य सार्वजनिक नहीं किए जा सकते.