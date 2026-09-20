/‘कौन सी सजा मिली कि सरकार से बाहर हो गए?’ बालोद में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, ‘छोटा रिचार्ज’ वाले बयान से बढ़ा सियासी पारा

छात्रों की गूंज को लेकर क्या बोले

पूर्व मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘छात्रों की गूंज’ जैसा कार्यक्रम होना चाहिए. भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि 2024 में पेपर लीक के मामले सामने आए और वर्तमान समय में भी पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने कहा कि योग्य लोगों को पद नहीं मिल पा रहे हैं और आंसर शीट सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं. उन्होंने शिक्षा और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जब छात्रों से संवाद करेंगे तो इस तरह के कार्यक्रम से कोई सकारात्मक समाधान निकल सकता है.