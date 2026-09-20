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‘कौन सी सजा मिली कि सरकार से बाहर हो गए?’ बालोद में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, ‘छोटा रिचार्ज’ वाले बयान से बढ़ा सियासी पारा

बालोद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिन्हा कलार समाज के जिला स्तरीय भवन का लोकार्पण किया. उन्होंने सरकार पर पेपर लीक, रोजगार, एकलव्य छात्र की मौत और नक्सलवाद के मुद्दे पर सवाल उठाए. गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी तंज कसा.

Written ByDanvir Sahu
Published: Sep 20, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:45 PM IST
‘कौन सी सजा मिली कि सरकार से बाहर हो गए?’ बालोद में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, ‘छोटा रिचार्ज’ वाले बयान से बढ़ा सियासी पारा
Image Credit: ZEE MEDIA

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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