Explainer: 'केमिकल से बना देंगे असली नोट...' छत्तीसगढ़ में 21 साल तक कैसे चलता रहा अरबों की ठगी का खेल? जानिए जालसाजी का पूरा मॉडस ऑपरेंडी

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Black Currency Scam: कभी रकम दोगुनी करने का लालच तो कभी काले नोट को असली बनाने का झांसा दिया. ऐसे ही जाल में फंसाकर इस गिरोह ने देशभर के कोने-कोने से सैंकड़ों लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाया है. इस गिरोह की छत्तीसगढ़ से शुरू हुई जांच ने 21 साल पुराने बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है. दरअसल, बालोद जिले के कारोबारी उमेश कुमार सिन्हा से 1.13 करोड़ रुपए की ठगी की जांच करते हुए रायपुर पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत अन्य सात आरोपियों को पुणे के खंडाला स्थित एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया है. बता दें कि इससे पहले इस कांड में दो महिला आरोपियों को नागपुर से दबोच गया था. इस कार्रवाई के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 9 पहुंच गई है. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है, कि यह गिरोह कई शहरों में सक्रिय है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी गिरफ्तार आरोपी डबल नामों से जाने जाते थे. इनमें ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ योगी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उर्फ कैप्टन, शेट्टी उर्फ रेड्डी, मनोज कुमार श्रीवास्तव उर्फ बड़े सर, विवेक सिंह, शुभम पांडेय, योगेंद्र चौहान और बालमुकुंद दीक्षित शामिल हैं. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है. इसके अलावा, पुलिस ने 17 मोबाइल फोन, नोट के आकार के काले पेपर, कांच की प्लेटें और अन्य दूसरे सामान भी जब्त किए हैं. इन्हीं बरामद रकम और सामान के माध्यम से गिरोह की नश-नश तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है.
क्या था पूरा मामला?
पुलिस जांच में पता चला कि यह गिरोह साल 2005 से सक्रिय था. इतने लंबे समय से गिरोह ने देश के अलग-अलग कोने में 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया. पुलिस ने यह दावा भी किया है कि यह गिरोह लगभग 21 साल के दौरान आरोपियों ने अरबों रुपए की ठगी की है. गिरोह लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देता था. इसके अलावा, वह ब्लैक करेंसी को खास केमिकल की मदद से असली नोट में बदलने का झांसा भी देता था. इसी लालच में लोग इस गिरोह को मोटी-मोटी रकम देते थे. उसके बाद ठगी के शिकार हो जाते थे.
पुलिस ने रखी नजर
बालोद के कारोबारी उमेश कुमार सिन्हा से 1.13 करोड़ रुपए की ठगी की जांच की गई तो पुलिस ने अहम खुलासे किए. पुलिस ने बताया कि सबसे पहले नागपुर से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने मोबाइल चैट, मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले. इसके बाद गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में पता चला. इनकी लोकेशन को पुलिस ने ट्रैक किया तो पता चला कि आरोपी पुणे में मौजूद है. इसके बाद पुलिस ने लगभग एक हफ्ता तक इन पर नजर रखी. इसी दौरान पता चला कि खंडाला के एक रिसॉर्ट में आरोपियों ने वाराणसी के एक व्यक्ति को रकम दोगुनी करने का लालच देकर बुलाया था.
कहां से दबोचा था
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रिसॉर्ट में बुलाया गया तो व्यक्ति करोड़ों रुपए लेकर पहुंचा था. उसने रकम को आरोपियों को सौंप दी. इसी दौरान पुलिस ने भी मौके पर छापा मारा तो सात आरोपियों को दबोच लिया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़े तो गिरोह के ठगी करने के एक और तरीके का पता चला. पुलिस ने इसे 'वॉश-वॉश' ब्लैक करेंसी स्कैम बताया. क्योंकि गिरोह के पास से काले पेपर, कांच की प्लेटें और केमिकल समेत कई तरह की चीजें मिलीं थी. वहीं आरोपियों ने कबूल किया कि काले नोटों को खास प्रक्रिया से असली मुद्रा में बदलते थे. इसके बदले में मोटी रकम वसूलते थे.
ब्लैक करेंसी का खेल
ये गिरोह पहले से रखे असली नोटों का इस्तेमाल कर पूरी प्रक्रिया को दिखाते थे. उसके बाद नोट के आकार के काले पेपर और दूसरे सामान के माध्यम से ऐसा माहौल बनाते थे, कि ब्लैक करेंसी को विदेशी तकनीक और खास केमिकल से असली नोट में बदला जा सकता है. इसके बाद पीड़ित से अलग-अलग नाम पर पैसे लिए जाते थे. कभी विदेशी केमिकल, कभी हाई-पावर केमिकल, टेस्टिंग, सुरक्षा मंजूरी तो कभी फंड रिलीज के नाम पर रकम मांगी जाती थीच इस तरह एक ही व्यक्ति से किस्तों में लाखों-करोड़ों रुपए की वसूली करते थे.
8% ब्याज का दिया था लालच
शिकायतकर्ता उमेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मैग्नेटो मॉल में उसकी मुलाकात एक अभिषेक नाम के एजेंट से हुई थी. उसने कंपनी की प्रोफाइल ली और बताया कि 8 प्रतिशत ब्याज पर रकम उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए आगे बैठक कराने की बात कही गई. ऐजेंट ने चेन्नई आने को कहा और कहा कि वहीं पूरी मीटिंग होगी. इसके लिए पांच लाख रुपए डिपॉजिट मनी के तौर पर मांगे गए. उमेश कुमार ने बताया कि इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपए की रकम भी ले ली. बाद में पता चला कि यह तो ठगी हुई.
वहीं डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पुलिस ने पुणे और मुंबई से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में गिरोह के मास्टरमाइंड के साथ उसके नीचे काम करने वाले एजेंट और मैनेजर भी शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि ये सभी लोनावला के एक रिसॉर्ट में ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे. इसी दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई की तो पता चला कि गिरोह अलग-अलग लोगों को अपने संपर्क में लाता था और फिर उन्हें रकम बढ़ाने या दूसरे आर्थिक फायदे का लालच देकर ठगी के जाल में फंसाता था.
ऐसे करता का 2X-3X
डीसीपी क्राइम ने आगे बताया कि आरोपी ब्लैक कलर के उसी आकार के कागज को असली नोटों के बीच में रखते थे. उसके बाद उसे किसी लिक्विड में डालकर लोगों को दिखाया जाता था. कि काला नोट असली करेंसी में बदल रहा है. असल में वह पहले से असली नोट होता था, जिसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ा देते थे. उसके बाद हाई-पावर सॉल्यूशन या हाइपो सॉल्यूशन में डालकर काली परत को हटा देते थे, जिसके बाद से नीचे असली नोट दिखाई देने लगता था. इसी पूरी प्रक्रिया को दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते थे. उसके बाद उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे.
कैसे करता था शिकार?
पुलिस ने बताया कि गिरोह लोगों को फंसाने के लिए पहले संभावित शिकार की तलाश करता था. इसके लिए उसके एजेंट क्लब, पार्टियों, योगा सेंटर और वीआईपी आयोजनों में जाते थे. यहां उनकी नजर आर्थिक रूप से मजबूत और हाईप्रोफाइल लोगों पर रहती थी. बातचीत बढ़ने के बाद धीरे-धीरे निवेश या रकम दोगुनी करने जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाती थी. शुरुआत में छोटी रकम के जरिए भरोसा बनाया जाता था. जब सामने वाला विश्वास करने लगता, तो उससे लाखों और करोड़ों रुपये तक लगवाए जाते थे. पुलिस अब बैंक खातों, पुराने रिकॉर्ड, डिजिटली तरीके से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.
कहां-कहां चल रहा था गिरोह
पुलिस की जांच में पता चला है कि यह गिरोह छत्तीसगढ़ के अलावा, नोएडा, पुणे, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद समेत कई शहरों में लोगों को ठगता था. पुलिस का कहना है कि साल 2005 से सक्रिय यह गिरोह अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है. अलग-अलग शहरों में एजेंट और दूसरे सदस्य लोगों से संपर्क करते थे. इसके बाद उन्हें रकम दोगुनी करने या ब्लैक करेंसी को असली बनाने का झांसा दिया जाता था. पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है.
पहले खुद ही हुए थे शिकार
जांच में यह भी पता चला है कि यह गिरोह के दो आरोपी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और मनोज कुमार श्रीवास्तव पहले मुंबई और वाराणसी में ठगी मामलों में जेल जा चुके हैं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरोह के कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. इसके अलावा, सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि यह गिरोह खुद ही ठगी का शिकार हो गया था. रकम गंवाने के बाद गिरोह ने उसी तरीके से अपना नेटवर्क तैयार किया. उसी राह पर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था. फिलहाल, गिरोह के 9 सदस्य पुलिस की गिरफ्तार हैं और जांच भी की जा रही है. (बालोद से दानवीर साहू की रिपोर्ट)