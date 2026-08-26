Explainer: 'केमिकल से बना देंगे असली नोट...' छत्तीसगढ़ में 21 साल तक कैसे चलता रहा अरबों की ठगी का खेल? जानिए जालसाजी का पूरा मॉडस ऑपरेंडी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी गिरफ्तार आरोपी डबल नामों से जाने जाते थे. इनमें ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ योगी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उर्फ कैप्टन, शेट्टी उर्फ रेड्डी, मनोज कुमार श्रीवास्तव उर्फ बड़े सर, विवेक सिंह, शुभम पांडेय, योगेंद्र चौहान और बालमुकुंद दीक्षित शामिल हैं. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है. इसके अलावा, पुलिस ने 17 मोबाइल फोन, नोट के आकार के काले पेपर, कांच की प्लेटें और अन्य दूसरे सामान भी जब्त किए हैं. इन्हीं बरामद रकम और सामान के माध्यम से गिरोह की नश-नश तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है.



क्या था पूरा मामला?

पुलिस जांच में पता चला कि यह गिरोह साल 2005 से सक्रिय था. इतने लंबे समय से गिरोह ने देश के अलग-अलग कोने में 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया. पुलिस ने यह दावा भी किया है कि यह गिरोह लगभग 21 साल के दौरान आरोपियों ने अरबों रुपए की ठगी की है. गिरोह लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देता था. इसके अलावा, वह ब्लैक करेंसी को खास केमिकल की मदद से असली नोट में बदलने का झांसा भी देता था. इसी लालच में लोग इस गिरोह को मोटी-मोटी रकम देते थे. उसके बाद ठगी के शिकार हो जाते थे.