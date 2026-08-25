/रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा, CM ने जारी की महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त, आपके खाते में पैसे आए या नहीं? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

किन महिलाओं को मिलता है लाभ

महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के पीछे सरकार का मकसद महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. महतारी वंदन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं को मिलता है. इस योजना के लिए विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त (पति द्वारा छोड़ी गई) महिलाएं पात्र हैं. विवाहित महिलाओं के लिए शर्त यह है कि आवेदन जमा करने वाले वर्ष की 1 जनवरी को उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है.