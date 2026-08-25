/रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा, CM ने जारी की महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त, आपके खाते में पैसे आए या नहीं? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

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छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 25 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त निर्धारित समय से पहले जारी कर दी. इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंत खातों में 1000 रुपए की राशि भेजी गई. मुख्यमंत्री मंगलवार को बालोद जिले में आयोजित मातृ शक्ति सम्मान समारोह-2026 में शामिल हुए. इसी कार्यक्रम के दौरान महतारी वंदन योजना की राशि जारी की गई. सरकार सरकार का कहना है कि त्योहार से पहले राशि मिलने से महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और वे रक्षाबंधन की तैयारियां बेहतर तरीके से कर सकेंगी.
सीएम ने 67 लाख 28 हजार 918 महिलाओं के बैंक खातों में 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये ट्रांसफर किए हैं. मुख्यमंत्री ने 25 अगस्त को बालोद जिले के डौंडीलोहारा में लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी और स्वयं-सहायता समूह सम्मान समारोह के दौरान यह राशि जारी की.
प्रदेश की माताओं-बहनों के चेहरे की मुस्कान और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
भाई-बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन से पूर्व आज बालोद जिले के डौंडीलोहारा में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह में प्रदेश की 67 लाख से अधिक बहनों के खातों में महतारी वंदन योजना की… pic.twitter.com/5LkkDPaoFn
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 25, 2026
किन महिलाओं को मिलता है लाभ
महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के पीछे सरकार का मकसद महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. महतारी वंदन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं को मिलता है. इस योजना के लिए विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त (पति द्वारा छोड़ी गई) महिलाएं पात्र हैं. विवाहित महिलाओं के लिए शर्त यह है कि आवेदन जमा करने वाले वर्ष की 1 जनवरी को उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है.
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
अगर आप महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं और यह जानना चाहती हैं कि 31वीं किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकती हैं.
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