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रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा, CM ने जारी की महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त, आपके खाते में पैसे आए या नहीं? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी कर दी है. बालोद जिले के डौंडीलोहारा में लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पात्र महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की राशि भेजी गई.

Written ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:22 PM IST
रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा, CM ने जारी की महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त, आपके खाते में पैसे आए या नहीं? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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