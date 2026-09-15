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ऋषि पंचमी पर जंगलों में निकले बैगा-गुनिया, कहां पहुंचा जड़ी-बूटियों की तलाश में पूरा दल?

ऋषि पंचमी के मौके पर बैगा-गुनिया और पारंपरिक औषधि साधकों ने बालोद के जंगलों से दुर्लभ जड़ी-बूटियों को इकट्ठा किया. इसके बाद पूरा दल झलमला स्थित सिद्ध जोगी राव बाबा मंदिर पहुंचा. जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की. आइए इसके पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं.

Written ByDanvir Sahu
Published: Sep 15, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:59 PM IST
ऋषि पंचमी पर जंगलों में निकले बैगा-गुनिया, कहां पहुंचा जड़ी-बूटियों की तलाश में पूरा दल?
Image Credit: ZEE MEDIA

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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