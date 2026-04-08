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नक्सलवाद तो गया, पर अंधेरा नहीं: बिना बिजली के जीने को मजबूर 1500 ग्रामीण, सांप-बिच्छू का खतरा बढ़ा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के चुनचुना और पुनदांग गांव नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी आज तक वे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जिनकी कुल आबादी लगभग 1,500 है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:24 AM IST
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नक्सलवाद तो गया, पर अंधेरा नहीं: बिना बिजली के जीने को मजबूर 1500 ग्रामीण, सांप-बिच्छू का खतरा बढ़ा

Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के चुनचुना और पुनदांग जैसे गांव नक्सली खतरे से आजाद हो चुके हैं, फिर भी वे आज तक बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. पहले लगाए गए सोलर पावर सिस्टम अब खराब हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है. रात के समय जंगली जानवरों और जहरीले जीवों का खतरा भी बना रहता है. इस स्थिति का बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के रोजमर्रा के कामों पर भी बुरा असर पड़ रहा है. कई शिकायतें करने के बावजूद ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं. प्रशासन का कहना है कि बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में अभी एक सर्वे चल रहा है.

नक्सल मुक्त गांव अब भी अंधेरे में
दरअसल, समरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चुनचुना और पुनदांग जो कभी नक्सल प्रभावित थे, वहां अब नक्सलियों का डर नहीं रहा.  लेकिन यहां के ग्रामीणों को रात के समय एक अलग ही खतरे का सामना करना पड़ता है. यह खतरा नक्सलियों से नहीं बल्कि जंगली जानवरों सांपों और बिच्छुओं से है, क्योंकि गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. वैसे तो वर्ष 2013-14 में एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ग्रामीणों के घरों में सोलर पावर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे, जिससे वे अपने दैनिक जीवन का गुजारा कर पाते थे. लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से ये सोलर सिस्टम भी खराब पड़े हुए हैं.

बिना बिजली के जीने को मजबूर
CREDA विभाग द्वारा गांव वालों के घरों में दी गई बैटरियों ने अब काम करना बंद कर दिया है. नतीजतन, कुछ गांव वालों ने अपने सोलर बिजली सिस्टम को चलाने के लिए अपने पैसों से नई बैटरियां खरीदी हैं, जबकि बाकी घरों के लोग अपनी रातें सिर्फ खाना पकाने वाले चूल्हों की रोशनी के सहारे बिताने को मजबूर हैं. गांव में बिजली न होने से स्कूल जाने वाले बच्चों को रात में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, और महिलाओं को रात के काम-काज निपटाने के लिए चूल्हों या टॉर्च की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ता है.

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ग्रामीणों ने कई बार की शिकायत
बता दें कि चुन चुना पुनदांग के अलावा झारखंड सीमा पर स्थित चरहू और पीपरढाबा की बस्तियां छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी गांव हैं. इस क्षेत्र की कुल आबादी लगभग 1,500 है. लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों से बार-बार शिकायतें की हैं और मांगें उठाई हैं. फिर भी आज तक ग्रामीणों को कोरे आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला है.

नेताओं के वादे अधूरे
गांव वालों का कहना है कि सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज उनके गांव आए थे और उन्होंने वहीं रात बिताई थी. इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला गांव में पहुंच गया और निवासियों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. गांव वालों ने आगे यह भी बताया कि उनकी स्थानीय विधायक, उद्देश्वरी पैकरा अभी तक गांव नहीं आई हैं, और न ही निवासियों को उनकी एक झलक भी देखने को मिली है.

एक तरफ जहां सरकार पहले नक्सल प्रभावित रहे गांवों में विकास को लेकर कई दावे और वादे करती है, वहीं दूसरी ओर बलरामपुर जिले के इन खास गांवों तक बिजली पहुंचाने में नाकामी और साथ ही सोलर पावर सिस्टम की बैटरियां बदलने में असमर्थता यह बताती है कि जमीनी हकीकत सरकारी दावों और वादों से बिल्कुल अलग है. इस बीच गांवों में बिजली पहुंचाने के मुद्दे पर प्रशासन का कहना है कि इस इलाके में बिजली सप्लाई शुरू करने के लिए अभी एक सर्वे चल रहा है, और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में इन गांवों तक बिजली पहुंच जाएगी.

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