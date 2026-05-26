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बकरीद पर खुले में नहीं होगी कुर्बानी, नमाज सुबह 6 से 11 बजे तक, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है, और केवल निर्धारित एवं निजी स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 26, 2026, 09:50 AM IST
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Bakrid 2026: छत्तीसगढ़ में ईद-उल-अजहा (बकरीद) को देखते हुए वक्फ बोर्ड और प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. रायपुर सहित पूरे राज्य में खुले स्थानों पर कुर्बानी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और निजी स्थानों में ही की जा सकती है. प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

कुर्बानी और नमाज को लेकर नियम
वक्फ बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इस बार किसी भी सार्वजनिक या खुले स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी.गंदगी फैलने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी की भी भावनाएं आहत न हों, यह कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर या निजी परिसरों के भीतर ही किया जा सकेगा. इसके अलावा ईद-उल-अजहा की विशेष नमाज के लिए एक समय-सारिणी भी निर्धारित की गई है. राज्य की सभी प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी.

सुरक्षा और साइबर सेल की सतर्कता
इस बीच, बकरीद के दौरान शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखने के लिए साइबर सेल को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है. भड़काऊ पोस्ट, फर्जी खबरें या सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली अफवाहें साझा करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से राज्य के सभी निवासियों से आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की है.

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यह भी पढ़ें: Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई...कब क्या रहेगा बंद?

 

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
जारी आदेश के अनुसार बोर्ड ने भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये समय निर्धारित किए हैं.  ईद-उल-अजहा की नमाज विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे के बीच अदा की जाएगी. इसके अलावा प्रशासन और पुलिस विभाग को भी पूरे त्योहार के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. 

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