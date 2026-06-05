बस्तर में कब लगेगा डॉप्लर रडार? 4 घंटे पहले मिलेगी मौसम की चेतावनी, जानिए क्यों अटकी है परियोजना

Bastar Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की पहली दस्तक अक्सर बस्तर से होती है, लेकिन विडंबना यह है कि मौसम के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल बस्तर के पास अपना आधुनिक मौसम निगरानी तंत्र नहीं है. इसका नतीजा यह होता है कि कई बार बारिश, आंधी या खराब मौसम की चेतावनी लोगों तक तब पहुंचती है, जब मौसम गुजर चुका होता है. ऐसे में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से डॉप्लर रडार लगाने की योजना बस्तर के लिए बड़ी सौगात साबित हो सकती है. हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की राह में जमीन सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है.

फिलहाल, मौसम विभाग को बस्तर के मौसम का आकलन करने के लिए रायपुर और भुवनेश्वर से मिलने वाले आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है. इससे स्थानीय स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी देने में दिक्कत आती है. डॉप्लर रडार लगने के बाद 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मौसम की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी. इसके जरिए तेज बारिश, आंधी-तूफान और खराब मौसम की जानकारी करीब चार घंटे पहले मिल सकेगी. इससे किसानों, यात्रियों और आम लोगों को समय रहते सतर्क होने का मौका मिलेगा.

हवाई सेवाओं में मिलेगी मदद

बस्तर में बढ़ रही हवाई सेवाओं के लिए भी यह तकनीक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कई बार खराब मौसम के कारण जगदलपुर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग नहीं हो पाती. ऐसे में मौसम की सटीक और पहले से मिलने वाली जानकारी हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी. साथ ही भविष्य की विमानन परियोजनाओं के लिए भी यह सुविधा उपयोगी साबित होगी. हालांकि, सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद परियोजना अभी शुरू नहीं हो पाई है. मौसम विभाग ऐसी जमीन की तलाश में है, जहां सड़क, बिजली और ऑप्टिकल फाइबर जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों. विभाग ने इसके लिए प्रशासन से उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है.

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