/सरकारी दफ्तरों पर 1.72 अरब से ज्यादा का बिजली बिल बकाया! 439 कनेक्शन काटे, 50 विभागों से 11 लाख से ज्यादा वसूले

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छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बिजली के बकाया बिल को लेकर विद्युत विभाग ने अब सरकारी विभागों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिन सरकारी दफ्तरों ने लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं किया है, उनके बिजली कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जा रहा है. संभाग के सात जिलों में सरकारी विभागों के पास लगभग 19,880 बिजली कनेक्शन हैं और उन पर बकाया राशि ₹1.72 अरब से ज्यादा है.
50 विभागों से 11 लाख से ज्यादा की वसूली
अकेले बस्तर जिले में सरकारी विभागों के 5 हजार से ज्यादा कनेक्शन हैं और इन विभागों पर 51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. बिजली कंपनी के कनेक्शन काटने के अभियान के तहत, बस्तर संभाग के सभी सात जिलों में बकाया राशि के कारण अब तक 439 सरकारी कनेक्शन काटे जा चुके हैं. इन कनेक्शनों पर 1 करोड़ 28 लाख 53 हजार 998 रुपये बकाया थे. इस कार्रवाई के दौरान बिल न चुकाने वाले 50 सरकारी विभागों से 11 लाख 67 हजार रुपये भी वसूले गए. हालांकि, कनेक्शन काटने और वसूली की कार्रवाई के बाद भी सरकारी विभागों पर बकाया राशि का आंकड़ा काफी बढा है.
गैर- शासकीय बकायादारों पर भी शिकंजा
दरअसल, लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण, बिजली कंपनी ने विभाग-वार बकाया राशि की समीक्षा करने के बाद वसूली की कोशिशें तेज कर दी हैं. विभाग सरकारी विभागों और गैर-सरकारी डिफॉल्टरों, दोनों से ही बकाया राशि वसूलने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. अकेले बस्तर जिले में विभाग को 18,000 गैर-सरकारी डिफॉल्टरों से ₹16 करोड़ वसूलने हैं और अभी वह स्मार्ट मीटर के जरिए कनेक्शन काटकर इन भुगतानों को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है.
तेजी से चल रहा अभियान
बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) अब स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कनेक्शन काटकर पूरे राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी डिफॉल्टरों से बकाया रकम तेजी से वसूल रही है. इससे पहले, बिलासपुर और कोरबा जिलों में म्युनिसिपल स्ट्रीटलाइट, पानी सप्लाई पंप स्टेशन और कई सरकारी दफ़्तरों के कनेक्शन भी बकाया रकम की वजह से काट दिए गए थे. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बस्तर संभाग के सात जिलों में चलाए गए अभियान के तहत 439 सरकारी दफ़्तरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिन पर कुल मिलाकर ₹1.28 करोड़ से ज्यादा का बकाया था.
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