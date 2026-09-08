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सरकारी दफ्तरों पर 1.72 अरब से ज्यादा का बिजली बिल बकाया! 439 कनेक्शन काटे, 50 विभागों से 11 लाख से ज्यादा वसूले

Chhattisgarh News: सरकारी विभागों पर ₹1.72 अरब से ज्यादा का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग ने बस्तर संभाग में बिजली कनेक्शन काटने का सख्त अभियान शुरू किया है. संभाग के सात जिलों में कुल 19,880 सरकारी बिजली कनेक्शन हैं.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 08, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:22 PM IST
सरकारी दफ्तरों पर 1.72 अरब से ज्यादा का बिजली बिल बकाया! 439 कनेक्शन काटे, 50 विभागों से 11 लाख से ज्यादा वसूले

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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