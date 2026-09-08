/सरकारी दफ्तरों पर 1.72 अरब से ज्यादा का बिजली बिल बकाया! 439 कनेक्शन काटे, 50 विभागों से 11 लाख से ज्यादा वसूले

50 विभागों से 11 लाख से ज्यादा की वसूली

अकेले बस्तर जिले में सरकारी विभागों के 5 हजार से ज्यादा कनेक्शन हैं और इन विभागों पर 51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. बिजली कंपनी के कनेक्शन काटने के अभियान के तहत, बस्तर संभाग के सभी सात जिलों में बकाया राशि के कारण अब तक 439 सरकारी कनेक्शन काटे जा चुके हैं. इन कनेक्शनों पर 1 करोड़ 28 लाख 53 हजार 998 रुपये बकाया थे. इस कार्रवाई के दौरान बिल न चुकाने वाले 50 सरकारी विभागों से 11 लाख 67 हजार रुपये भी वसूले गए. हालांकि, कनेक्शन काटने और वसूली की कार्रवाई के बाद भी सरकारी विभागों पर बकाया राशि का आंकड़ा काफी बढा है.