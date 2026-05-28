छत्तीसगढ़ के जंगलों से 'अमेजन' तक, जानिए कैसे बस्तर के वैद्य बन रहे हैं बड़े-बड़े बिजनेसमैन?

Bastar Herbs News: अगर आप सोच रहे हैं, कि बस्तर या धमतरी के जंगलों में रहने वाले वैद्य आज भी सिर्फ नाड़ी देखकर पुड़िया में जड़ी-बूटी बांधकर देते हैं, तो आप थोड़े पीछे छूट गए हैं. लेकिन, छत्तीसगढ़ के ये देसी डॉक्टर अब पूरी तरह से 'हाईटेक बिजनेसमैन' बन चुके हैं. दरअसल, शहरों में एलोपैथी दवाओं के साइड-इफेक्ट्स और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से लोग इस कदर तंग आ चुके हैं कि अब वे वापस आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं. इसी का नतीजा है कि जो जड़ी-बूटियां कभी जंगलों में मवेशियों के पैरों के नीचे आ जाती थीं, आज वही बड़े-बड़े शहरों के मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर महंगे दामों में बिक रही हैं.

इस पूरे बदलाव के पीछे बस्तर के जंगलों की वो 5 जादुई जड़ी-बूटियां हैं, जिनकी डिमांड मेट्रो शहरों में अचानक से रॉकेट की तरह बढ़ गई है. इन जादुई जड़ी-बूटियों में पहली सफेद मूसली और दूसरी अश्वगंधा, जिसे आज का शहरी युवा जिम सप्लीमेंट्स की जगह प्रोटीन और स्टैमिना के लिए जमकर खरीद रहा है. तीसरी बूटी है कालमेघ (भुईनीम), जो लिवर को दुरुस्त रखने और पुराने से पुराने डेंगू-मलेरिया के बुखार को जड़ से काटने के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, सांस और सर्दी-खांसी की दिक्कत के लिए वन तुलसी और पेट की हर बीमारी की एक दवा हर्रा-बहेड़ा (त्रिफला) की डिमांड इतनी है कि सप्लाई कम पड़ रही है.

ब्रांड बनाकर कर रहे सप्लाई

बता दें कि पहले बिचौलिये आदिवासियों से औने-पौने दाम में ये बूटियां खरीदकर ले जाते थे. लेकिन अब सरकार के वन धन विकास केंद्रों और महिला स्व-सहायता समूहों ने वैद्यों के साथ मिलकर अपनी खुद की छोटी-छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा ली हैं. अब ये वैद्य सिर्फ जड़ी-बूटी उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे बकायदा साइंटिफिक तरीके से सुखाते हैं, कूटते हैं और उसका महीन पाउडर या तेल बनाकर खुद के ब्रांड नाम से बाजार में उतार रहे हैं. जंगलों का पुराना ज्ञान अब कांच की खूबसूरत बोतलों और डिब्बों में बंद होकर ब्रांड बन चुका है.

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काफी अच्छा मिल रहा मुनाफा

अगर कमाई के हिसाब से देखा जाए तो इस बिजनेस में काफी मार्जिन होता है. बस्तर के अंदरूनी इलाकों से जो कच्ची जड़ी-बूटी 60 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो में मिल जाती है. अगर इसे थोड़ी सी मेहनत, पिसाई और अच्छी पैकेजिंग के बाद वही शहरों में 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति किलो तक बिक जाती है. सीधे तौर पर देखा जाए तो इसमें 50 फीसदी से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा है. सबसे खास बात यह है कि अब सरकार ने इन चीजों पर एमएसपी भी तय कर दी है, जिससे यहां के वैद्द या यहां के लोगों को उनकी मेहनत की पूरी और सही कीमत मिल रही है.

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