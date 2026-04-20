बस्तर को आखिर कब मिलेगा न्याय? HC की खंडपीठ के लिए आंदोलन का ऐलान, न्याय पाने के लिए करना पड़ता है 425 KM का सफर

Bastar Advocate Association Protest: बस्तर में हाईकोट की खंडपीठ स्थापना की मांग लंबे समय से रही है, लेकिन यह मांग आजतक पूरी नहीं हो पाई, अब जिला अधिवक्ता संघ ने खंडपीठ के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है.
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Bastar Advocate Association Protest: बस्तर में हाईकोट की खंडपीठ स्थापना की मांग लंबे समय से रही है, लेकिन यह मांग आजतक पूरी नहीं हो पाई, अब जिला अधिवक्ता संघ ने खंडपीठ के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है. बस्तर के लोगों को न्याय के लिए बिलासपुर जाना पड़ता है. जगदलपुर के लोगों को बिलासपुर तक की दूरी 425 किलोमीटर पड़ती है, जबकि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे जिले के निवासियों के लिए यह दूरी और बढ़ जाती है. साल 2011 में पहली बार बस्तर में हाईकोट की खंडपीठ स्थापना की मांग जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा की गई थी, तब से लेकर अब तक यह मांग कई बाद दोहराई गई, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हुई.
जगदलपुर में जिला अधिवक्ता संघ ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के लिए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. इसके लिए जिला अधिवक्ता संघ एक मंच तैयार करने में लगा हुआ है. इस मंच से बस्तर के विभिन्न सामाजिक एवं व्यवसायिक संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. बस्तर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने जिला अधिवक्ता संघ की मांग का समर्थन किया है. आगामी 25 अप्रैल को जगदलपुर में स्थित बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा. जिला अधिवक्ता संघ ने जन समर्थन जुटाने के लिए संभाग के अन्य जिलों के अधिवक्ता संघ से भी आंदोलन के लिए सहयोग मांगा है.
जिला अधिवक्ता संघ का ऐलान
जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बस्तर की जनसंख्या और बढ़ते मामलों के मद्देनजर खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए, पिछले डेढ़ दशक के दौरान कई अन्य प्रदेशों में भी खंडपीठ की स्थापना हुई, लेकिन बस्तर की यह मांग लंबित ही रही. जिला सत्र न्यायालय में मामलों की सुनवाई के बाद वादी एवं प्रतिवादी न्याय की आगे की प्रक्रिया के लिए हाईकोर्ट जाना चाहते तो है, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट तक की दूरी उन्हें न्याय से दूर रखती है. कभी दूरी जद्दोजहद तो कभी बिलासपुर जा कर अच्छे वकील की तलाश बस्तर के लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया किसी चुनौती से कम नहीं होती. अगर बस्तर में हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना होती है तो बस्तर में न्याय की सुलभता बस्तर के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी.
बस्तर में खंडपीठ स्थापना की मांग
स्तर में खंडपीठ स्थापना की मांग जिला अधिवक्ता संघ 2011 से कर रहा लेकिन अब आंदोलन कर यह मांग मनवाने का समय है. जिला अधिवक्ता संघ बस्तर के विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक साथ लाकर इस मांग की मजबूत करने में लगा हुआ है. बस्तर के समसामयिक एवं विकास के मुद्दों के लिए बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता रहा है. बस्तर में हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना हो इसके लिए भी बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स अपना योगदान आंदोलन में देगा. श्याम सोमानी अध्यक्ष बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि, बस्तर के विभिन्न मुद्दों को लेकर बस्तर क्षेत्र के विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हाल ही में पत्र लिखा है, बस्तर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की मांग भी कांग्रेस पार्टी करती है .
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