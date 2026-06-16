Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /बस्तर IG सुंदरराज पी. को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, NIA में बनाए गए आईजी, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के रहे हैं हीरो

बस्तर IG सुंदरराज पी. को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, NIA में बनाए गए आईजी, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के रहे हैं हीरो

Chhattisgarh News-बस्तर आईजी सुंदरराज पी. को केंद्र सरकार ने NIA में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्र सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय ने उन्हें NIA में IG के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:16 PM IST
बस्तर IG सुंदरराज पी. को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, NIA में बनाए गए आईजी, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के रहे हैं हीरो

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खिलाड़ियों के लिए CM मोहन का बड़ा तोहफा! पुलिस में मिलेगी सीधी नौकरी
Mohan Yadav1 hr ago
2
neet ug 20261:33 PM IST
3
bhopal weather forecastJun 16
4
Twisha Sharma CaseJun 16
5
MP Board examJun 16