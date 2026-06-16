/बस्तर IG सुंदरराज पी. को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, NIA में बनाए गए आईजी, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के रहे हैं हीरो

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Bastar IG Sundarraj P Deputation-छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबे समय तक नक्सल मोर्चे पर काम करने वाले जांबाज आईपीएस अधिकारी सुंदरराज पी. अब राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उन्हें देश की सबसे प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी NIA में आईजी के पद पर तैनात किया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए उनकी प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी दे दी है और छत्तीसगढ़ सरकार को उन्हें तुरंत नए पद के लिए रिजील करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है गृह मंत्रालय का नया आदेश
सुंदरराज पी. 2003 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सुंदरराज पी. को उनके मौजूदा पद से तुरंत कार्यमुक्त किया जाए, ताकि वे दिल्ली में NIA में अपनी नई कमान संभाल सकें. उनकी यह नई पोस्टिंग केंद्र सरकार के सामान्य प्रतिनियुक्ति नियमों के तहत की गई है.
बस्तर में एंटी-नक्सल ऑपरेशन किए लीड
सुंदरराज पी. को उन चुनिंदा पुलिस अफसरों में गिना जाता है, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बेहद आक्रामक और सूझबूझ भरी रणनीति बनाई.बस्तर रेंज के आईजी के रूप में उन्होंने कई बड़े और सफल एंटी-नक्सल ऑपरेशनों को लीड किया, जिसमें कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए. तकनीक का सही इस्तेमाल करने के साथ-साथ उन्होंने नक्सल प्रभावित गांवों में सड़कों के निर्माण को सुरक्षा दी और आदिवासियों के बीच पुलिस का भरोसा मजबूत किया. उन्होंने बस्तर के उन अंदरूनी और घने इलाकों तक सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए, जहां पहले जाना नामुमकिन माना जाता था.
अब राष्ट्रीय स्तर पर संभालेंगे कमान
NIA भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जो देश की सुरक्षा, आतंकवाद, बड़े संगठिक अपराधों और राज्य से जुड़े गंभीर मामलों की कड़ाई से जांच करती है. चूंकि सुंदरराज पी. के पास बस्तर जैसे सबसे कठिन इलाकों में सालों तक नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा से निपटने का एक बहुत बड़ा और व्यावहारिक अनुभव है, इसलिए केंद्र सरकार अब उनकी इसी काबिलियत और विशेषज्ञता का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर देश को सुरक्षित रखने के लिए करने जा रही है.
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