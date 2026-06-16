/बस्तर IG सुंदरराज पी. को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, NIA में बनाए गए आईजी, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के रहे हैं हीरो

बस्तर में एंटी-नक्सल ऑपरेशन किए लीड

सुंदरराज पी. को उन चुनिंदा पुलिस अफसरों में गिना जाता है, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बेहद आक्रामक और सूझबूझ भरी रणनीति बनाई.बस्तर रेंज के आईजी के रूप में उन्होंने कई बड़े और सफल एंटी-नक्सल ऑपरेशनों को लीड किया, जिसमें कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए. तकनीक का सही इस्तेमाल करने के साथ-साथ उन्होंने नक्सल प्रभावित गांवों में सड़कों के निर्माण को सुरक्षा दी और आदिवासियों के बीच पुलिस का भरोसा मजबूत किया. उन्होंने बस्तर के उन अंदरूनी और घने इलाकों तक सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए, जहां पहले जाना नामुमकिन माना जाता था.