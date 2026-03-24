कौन है नक्सली पापाराव, कैसे सरेंडर को तैयार हुआ बस्तर का आखिरी कमांडर

Chhattisgarh Naxalism Deadline: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है. इस तारीख से पहले ही एक और बड़ा नक्सली कमांडर हथियार डाल रहा है. जिसका नाम है पापाराव. ये वही नक्सली कमांडर है जिसे चंद्रन्ना, सुनाम चंद्रैया और मंगू दादा के नाम से भी जाना जाता है. पापाराव बस्तर में नक्सलियों का आखिरी बड़ा कमांडर है जो अपने साथियों के साथ हथियार डाल रहा है. बसवाराजू, मडवी हिडमा, राजू दादा, गणेश उइके जैसे नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है. ऐसे में टॉप नक्सली कमांडरों के ढेर होने के बाद नक्सली बैकफुट पर थे. जबकि कई बड़े नाम सरेंडर भी कर चुके थे. ऐसे में पापाराव ही आखिरी बड़ा कमांडर बचा था. लेकिन, वह सरेंडर के लिए तैयार कैसे हुआ यह भी दिलचस्प रहा है.

कौन है पापाराव

पापाराव की उम्र 56 साल बताई जाती है और वह 90 के दशक से ही नक्सली संगठन में सक्रिय था. वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था और एक आदिवासी परिवार में जन्मा था. पापाराव वर्तमान में DKSZCM मेंबर को चला रहा था. वह युवा उम्र से ही नक्सलवाद से जुड़ गया था. जिसके बाद धीरे-धीरे वह स्थानीय आदिवासी नेता के रूप में उभरा और नक्सल संगठनों में अपनी जड़े मजबूत करनी शुरू कर दी. पापाराव शुरुआत में जगरगुंडा एरिया कमेटी से जुड़ा और उसके बाद हमला करने में माहिर होता गया. नक्सलवाद जब अपने पीक पर था. तब पापाराव ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था. छिपकर वार करने में वह सबसे ज्यादा माहिर माना जाता था. ऐसे में कई बार पापाराव पुलिस की गोलियों से बच निकला था.

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बस्तर की जमीन से वाकिफ

पापाराव एके-47 का शौकीन था. ऐसे में हमेशा अपने पास यही बंदूक रखता था. खास बात यह है कि वह ऐसा नक्सली था, जिसका जन्म ही बस्तर की वादियों में हुआ था. ऐसे में वह बस्तर के जंगल, जमीन और नदियों से अच्छी तरह वाकिफ था. बस्तर उसका घर था. ऐसे में वह यहां सबसे मजबूत माना जाता था. यही वजह है कि नक्सल संगठन ने उसे बस्तर में ही एक्टिव कर रखा था. पापाराव की पहचान खूंखार नक्सल कमांडर के तौर पर होती थी, जिसने कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया था.

इन हमलों में शामिल था पापाराव

2010 में ताड़मेटला हमला नक्सलियों का बड़ा अटैक माना जाता है, जिसका मास्टरमाइंड पापाराव ही माना जाता है. इस हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे. वहीं 6 जनवरी 2025 में हालिया हमला हुआ था. तब कुटरू-बेदरे रोड पर आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे. इन हमलों को पापाराव ने ही अंजाम दिया था. यही वजह थी कि वह बस्तर में आतंक का बड़ा नाम माना जाता था. उसने कई हमलों को अंजाम दिया था. यही वजह है कि उस पर 50 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था. यही वजह है कि उसका सरेंडर नक्सलवाद खत्म होने की राह में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कैसे सरेंडर का बना प्लान

बस्तर में पिछले एक साल में कई बडे़ नक्सली कमांडरों को ढेर किया गया है. जबकि कई नक्सली कमांडरों ने सरेंडर कर दिया है. ऐसे में बस्तर में सुरक्षाबलों और पुलिस ने लगातार दबाव बनाया है. पिछले डेढ़ साल से ताबड़तोड़ अभियान जारी है. ऐसे में एक-एक करके पापाराव के सभी साथियों ने हथियार डाल दिए. इस बीच पापाराव को एक बड़ा झटका भी लगा. नवंबर 2025 में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में पापाराव की नक्सली कमांडर पत्नी उर्मिला और उसके करीबी दिलीप बिर्जा को ढेर कर दिया. जिससे वह नक्सल संगठन में अकेला पड़ा गया. ऐसे में पापाराव के पास भी सरेंडर ही विकल्प बचा हुआ था. क्योंकि सुरक्षाबलों ने अपने अभियान तेज किए हुए थे.

बस्तर में नक्सल संगठन बिखरा

बस्तर में नक्सल संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है. क्योंकि बड़े कैडर्स के कमांडरों को ढेर किया जा चुका है, जबकि कई बड़े कमांडर सरेंडर भी कर चुके हैं. ऐसे में बस्तर में नक्सलवाद अब आखिरी सांसे ही गिन रहा है. पापाराव के सरेंडर से नक्सलवाद एक तरह से खत्म होने की कगार पर चला जाएगा. नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है. ऐसे में सरकार के साथ-साथ सुरक्षाबल और पुलिस इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

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