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Bastar Maoist Update-नक्सलियों के पास सरेंडर का आखिरी मौका, पापाराव और सोढ़ी केसा के आत्मसमर्पण के बाद अब सिर्फ 5 बड़े नाम अंडरग्राउंड

Chhattisgarh News-बस्तर में बड़े माओवादियों के सरेंडर और एनकाउंटर के बाद अब 5 हार्डकोर नक्सली अंडरग्राउंड हैं. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर में सक्रिय माओवादियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:11 PM IST
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Bastar Maoist Update-नक्सलियों के पास सरेंडर का आखिरी मौका, पापाराव और सोढ़ी केसा के आत्मसमर्पण के बाद अब सिर्फ 5 बड़े नाम अंडरग्राउंड

Bastar Maoist Update-बस्तर में माओवादी गतिविधियां तेजी से सिमट रही हैं और उनका दायरा भी सीमित हो गया है. नक्सली संगठन अब अपने अंतिम चरण में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है. बड़े कमांडरों के आत्मसमर्पण के बाद अब केवल 5 हार्डकोर माओवादी अंडरग्राउंड हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए अब भी चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर में सक्रिय माओवादियों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास मुख्यधारा में लौटने का आखिरी मौका है. 

मुख्यधारा में लौटने का आखिरी मौका
हाल ही में माओवादी कमांडर पापाराव और PLGA इंचार्ज सोढ़ी केसा ने आत्मसमर्पण किया है. इसी बीच बचे हुए नक्सलियों को बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाकों में अब बहुत कम माओवादी बचे हैं. ऐसे में उनके पास मुख्यधारा में लौटने का आखिरी अवसर है. अगर वे अब भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई और तेज और सख्त होगी. 

5 हार्डकोर नक्सली अंडरग्राउंड
अब केवल 5 हार्डकोर नक्सली ही अंडरग्राउंड हैं. इन बचे हुए माओवादियों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे गणपति और कांकेर-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में एक महिला नक्सली भी अंडरग्राउंड है. इधर तेलंगाना पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर सरेंडर करने की अपील की है. 

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ढांचा लगभग पड़ा कमजोर
अप्रैल 2026 तक, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. साल 2024-25 के दौरान सैकड़ों नक्सलियों के सरेंडर और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद माओवादी संगठन का शीर्ष कैडर लगभग खत्म हो चुका है. अब कुछ ही नक्सली बचे हुए हैं, जो आत्मसमर्पण और मुठभेड़ के बीच खड़े हैं. आने वाले कुछ ही समय में फैसला होगा कि उनका भविष्य क्या होगा. अगर वे मुख्यधारा में नहीं लौटते हैं तो सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई करेंगे. 

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