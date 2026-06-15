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Nagarnar Steel Plant News: बस्तर के नगरनार और कस्तूरी पंचायत के किसानों का दर्द अब गुस्से में बदलता नजर आ रहा है. किसानों का आरोप है कि स्टील प्लांट से आयरन युक्त काला पानी पिछले 4 वर्षों से उनके खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से 350 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी है.
प्रभावित कस्तूरी के पांच किसानों के खेतों की मिट्टी का मृदा परीक्षण किया गया, सहायक मृदा परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि खेतों में उपलब्ध पोटाश 393 से 551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया, जबकि सामान्य उच्च सीमा 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मानी जाती है. लोहे यानी आयरन की मात्रा भी 37 से 71 पीपीएम तक पाई गई, जबकि मानक उच्च सीमा 10 पीपीएम है. तांबा 3.7 से 13 पीपीएम तक दर्ज हुआ, जबकि सामान्य उच्च सीमा 0.50 पीपीएम मानी जाती है. जिन खेतों से पहले एक एकड़ में 20 से 22 क्विंटल तक धान की पैदावार होती थी, वहां अब मुश्किल से 3 से 4 क्विंटल धान की पैदावार हो रही है.
किसानों का आरोप
किसानों का दावा है कि खेतों की उपजाऊ शक्ति 80 प्रतिशत तक खत्म हो चुकी है और कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं. इस पूरे मामले में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा पिछले साल किसानों को 2000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मुआवजा दिया गया था. इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. समर्थन मूल्य के तर्ज पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की बात सांसद ने कही. वहीं सांसद ने कहा प्लांट के अंदर ही दूषित पानी का प्रबंधन हो इसके निर्देश भी दिये गए है. हालांकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) ने दूषित पानी के प्रबंधन को लेकर फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
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