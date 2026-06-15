किसानों का आरोप

किसानों का दावा है कि खेतों की उपजाऊ शक्ति 80 प्रतिशत तक खत्म हो चुकी है और कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं. इस पूरे मामले में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा पिछले साल किसानों को 2000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मुआवजा दिया गया था. इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. समर्थन मूल्य के तर्ज पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की बात सांसद ने कही. वहीं सांसद ने कहा प्लांट के अंदर ही दूषित पानी का प्रबंधन हो इसके निर्देश भी दिये गए है. हालांकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) ने दूषित पानी के प्रबंधन को लेकर फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.