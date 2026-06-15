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Bastar: स्टील प्लांट के दूषित पानी से सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद, किसानों का आरोप-आयरन युक्त पानी ने खेतों को बनाया बंजर

Nagarnar Steel Plant News: बस्तर के नगरनार और कस्तूरी पंचायत के किसानों ने स्टील प्लांट पर पिछले चार वर्षों से आयरन युक्त काला पानी खेतों में छोड़ने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना है कि इससे 350 एकड़ से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है.

Written ByANOOP AWASTHIEdited By:Pooja
Published: Jun 15, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:46 PM IST
Bastar: स्टील प्लांट के दूषित पानी से सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद, किसानों का आरोप-आयरन युक्त पानी ने खेतों को बनाया बंजर

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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