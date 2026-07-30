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राष्ट्रपति भवन में रचा गया इतिहास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर के मांझी-चालकी को खुद परोसा खाना, बोलीं- मेरे परिवार का हिस्सा

पहली बार बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक-परंपराओं और वेशभूषा का अप्रतिम वैभव नजर आया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पहुंचे बस्तर के 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न केवल आत्मीयता से सभी को खुद भोजन परोसा.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 30, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:44 PM IST
राष्ट्रपति भवन में रचा गया इतिहास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर के मांझी-चालकी को खुद परोसा खाना, बोलीं- मेरे परिवार का हिस्सा

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