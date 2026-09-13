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बस्तर में H1N1 की एंट्री...4 मरीज पॉजिटिव, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार

बस्तर में स्वाइन फ्लू के 4 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. जगदलपुर,कोंडागांव और ओडिशा के मरीजों का अलग रखकर इलाज किया जा रहा है. संक्रमण के खतरे को देखते हुए बस्तर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है.

Reported ByANOOP AWASTHI
Published: Sep 13, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:27 PM IST
बस्तर में H1N1 की एंट्री...4 मरीज पॉजिटिव, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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