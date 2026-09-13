/बस्तर में H1N1 की एंट्री...4 मरीज पॉजिटिव, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार

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बस्तर में मौसम बदलते ही स्वाइन फ्लू के मरीजों में एकाएक बढ़ोतरी देखी जा रही है, पहली बार मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू (H1 N1) के एक साथ 4 मरीजों को भर्ती किया गया है. मरीजों की संख्या को देखते हुए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है. जानकारी के अनुसार भर्ती मरीजों में 1 मरीज ओड़िसा, 2 जगदलपुर और 1 मरीज कोंडागांव निवासी है. संभावना जताई जा रही है कि स्वाइन फ्लू संक्रमण ओडिशा से बस्तर पहुंचा हो. स्वास्थ्य अमला मरीजों की ट्रैवल और कांटेक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है.
बस्तर की सीमा ओडिशा से लगती है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इन दोनों राज्यों के बीच आते-जाते हैं. इसके बावजूद अभी ओडिशा बॉर्डर पर स्वाइन फ्लू की स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दूसरे राज्यों से लोगों के आने-जाने के कारण संक्रमण की निगरानी जरूरी है. हालांकि, बॉर्डर पर अब तक स्क्रीनिंग के लिए कोई नया इंतजाम नहीं किया गया है.
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज समेत जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. स्वाइन फ्लू के लिए RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था की गई है और संदिग्ध मरीजों के सैंपल मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में टेस्ट किए जा रहे हैं. इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहे.
स्वास्थ्य विभाग की सलाह
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, स्वाइन फ्लू के लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हो सकती है. कुछ मरीजों को उल्टी और दस्त की समस्या भी हो सकती है. अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो खुद से इलाज करने के बजाय अस्पताल जाकर जांच करवाने की सलाह दी जाती है.
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