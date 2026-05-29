नौतपा में बारिश ने बढ़ाई टेंशन, बस्तर में ‘हरा सोना’ बचाने की चुनौती, वन विभाग अलर्ट

Bastar News: बस्तर का हरा सोना कहे जाने वाला तेंदूपत्ता इस वक्त मौसम की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है. नौतपा के बीच अचानक बदल रहे मौसम और गरज-चमक के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. वहीं गुरुवार को हुई तेज बारिश और आंधी ने कई इलाकों में तबाही मचाई, जिसके बाद अब तेंदूपत्ता संग्रहण और सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.

दरअसल, तेंदूपत्ता सीजन के दौरान बारिश वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. बारिश होने पर पत्तों में नमी बढ़ जाती है, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका बन जाती है. पिछले वर्ष भी बस्तर संभाग में बारिश के चलते कई फड़ों में तेंदूपत्ता खराब होने की शिकायतें सामने आई थीं. करोड़ों रुपए कीमत का तेंदूपत्ता खराब हो गया था.

पहले से ही रणनीति बनाई

इसी खतरे को देखते हुए वन विभाग ने इस बार पहले से रणनीति तैयार की है. विभाग का दावा है कि फड़ों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. पत्तों को सुखाने के इंतजाम किए गए हैं. झटकाई और बोरा भर्ती के बाद तत्काल परिवहन की व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि बारिश से पहले पत्तों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके.

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अलर्ट मोड पर वन विभाग

बस्तर सीसीएफ आलोक तिवारी का कहना है कि इस साल आंधी, तूफान और बारिश बीच-बीच में बाधा उत्पन्न करती रही है. इसके बचाव के लिए हम लोग पूरी तरह से उपाय करने में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि फड़ों पर बारदाने, पत्तों को सुखाने, झटकाई और बोरा भर्ती के बाद तत्काल परिवहन की पूरी व्यवस्था की गई थी. इससे किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आई और हैंडलिंग में किसी तरह की क्षति नहीं हुई. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी लगभग इसी तरह बारिश हुई थी, लेकिन तब कुछ जगहों पर पत्ते खराब हो गए थे। इस वर्ष तेंदूपत्ता सुरक्षित रहा है.

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