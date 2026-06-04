सड़क नहीं बनी तो ग्रामीण ने प्रशासन से मांग लिया हेलीकॉप्टर, बोला-आवेदन देते-देते घिस गईं चप्पलें

Young Man Unique Demand-छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक बड़ा हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है. सुशासन तिहार शिविर में एक युवक ने प्रशासन से सीधे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की मांग कर डाली. युवक का कहना है कि लंबे समय से शिकायत करने के बाद भी जब उनके गांव की सड़क नहीं बनी, तो थक-हारकर उसने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह रास्ता चुना.

सड़क नहीं बनने से परेशान

यह मामला साजा विधानसभा के गाड़ाडीह गांव का है, जहां सरकार की तरफ से सुशासन तिहार शिविर लगाया गया था. कैंप में गांव के रहने वाले राजकुमार ने PWD को आवेदन सौंपा. राजकुमार ने आवेदन में लिखा की गाड़ाडीह से नवकेशा हाई स्कूल जाने का रास्ता बेहद खराब है. कई बार गुहार लगाने के बाद भी सड़क नहीं बनी. बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में जब तक सड़क नहीं बन जाती है, तब तक के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज दे दिया जाए, ताकि वे कीचड़ और पानी से बच सकें.

आवेदन देते-देते चप्पलें घस गईं

राजकुमार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, हम कई सालों से इस सड़क को बनवाने की मांग कर रहे हैं. दर्जनों बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं. अफसरों को आवेदन देते-देते हमारी चप्पलें घिस गईं, लेकिन सड़क जस की तस है. जब सरकार सड़क नहीं बना पार रही है, तो हमें हेलीकॉप्टर ही दे दे, ताकि हमारी आने-जाने की टेंशन खत्म हो जाए.

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बच्चों और ग्रामीणों की मुसीबत

गांव वालों का कहना है कि इसी खराब रास्ते से होकर छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और ग्रामीण रोज अपने काम पर निकलते हैं. बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरा तालाब बन जाता है और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है. बारिश सिर पर है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सड़क सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

विधायक के सामने खुला राज

जिस समय राजकुमार ने यह आवेदन दिया, वहां इलाके के विधायक ईश्वर साहू भी मौजूद थे. शिविर में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे, लेकिन यह हेलीकॉप्टर वाली मांग पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय बन गई. हालांकि, राजकुमार का कहना है कि हेलीकॉप्टर की मांग तो सिर्फ अधिकारियों को जगाने का जरिया है, असली मकसद तो अपनी खराब सड़क की ओर ध्यान खींचना है. इस मामले एसडीएम पिंकी मनहर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास यह मामला सीधे तौर पर नहीं आया है. वे इसकी जांच कराएंगी और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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