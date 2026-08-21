बेमेतरा: लोहिया पेपर मिल में दर्दनाक हादसा, काम के दौरान गड्ढे में गिरा मजदूर, मौत के बाद इलाके में भारी बवाल

50 लाख रुपए मुआवजे की मांग

मजदूर की मौत के बाद, क्रांति सेना और भीम रेजीमेंट ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है. क्रांति सेना ने मांग की है कि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को फैक्ट्री में नौकरी दी जाए. साथ ही उन्होंने परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट के जिम्मेदार अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया जाए. संगठन ने कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए. मौके पर मौजूद लोग मांग कर रहे हैं कि फैक्टरी मैनेजमेंट और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जाए.