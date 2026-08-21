बेमेतरा: लोहिया पेपर मिल में दर्दनाक हादसा, काम के दौरान गड्ढे में गिरा मजदूर, मौत के बाद इलाके में भारी बवाल

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बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र में स्थित नेवनारा की लोहिया पेपर मिल में काम के दौरान एक मजदूर की हादसे में मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहनदास के रूप में हुई है. बताया गया कि काम के दौरान वह गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई. हादसे के बाद क्रांति सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध जताया.
क्रांति सेना ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. जानकारी के अनुसार नेवनारा में लोहिया पेपर मिल में काम करने वाले मोहनदास नाम के एक कर्मचारी के गड्ढे में गिर जाने से वहां अफरातफरी मच गई. इस घटना में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे बचाने की कोशिशें की गईं, लेकिन उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी उसके परिवार को दे दी गई.
50 लाख रुपए मुआवजे की मांग
मजदूर की मौत के बाद, क्रांति सेना और भीम रेजीमेंट ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है. क्रांति सेना ने मांग की है कि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को फैक्ट्री में नौकरी दी जाए. साथ ही उन्होंने परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट के जिम्मेदार अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया जाए. संगठन ने कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए. मौके पर मौजूद लोग मांग कर रहे हैं कि फैक्टरी मैनेजमेंट और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जाए.
इलाके में तनाव का माहौल
बेरला इलाके में एक मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और तनाव का माहौल है. बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नाराज हैं. मजदूर की मौत और उसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर स्थिति गंभीर हो गई है.
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