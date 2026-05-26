न राजनीतिक बैठक...न कोई कार्यक्रम, आदिवासी समाज ने विधायक को दिया अनोखा सम्मान

Kawardha Dharma Wapsi: कवर्धा में उस वक्त लोगों के बीच कौतूहल का माहौल बन गया, जब बड़ी संख्या में आदिवासी महिला-पुरुष, बुजुर्ग और छोटे-छोटे बच्चे पंडरिया विधायक भावना बोहरा के कवर्धा स्थित निवास की ओर जाते दिखाई दिए. कोई इसे राजनीतिक बैठक समझ रहा था, तो कोई किसी बड़ी घोषणा की अटकलें लगा रहा था.

लेकिन जब लोग अंदर पहुंचे और वहां का दृश्य देखा, तो माहौल पूरी तरह भावुक नजर आया. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आदिवासी परिवार विधायक भावना बोहरा का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वीरनमाला भेंट की, वहीं कई आदिवासी परिवारों ने अपने हाथों से विधायक को पारंपरिक पोशाक पहनाकर सम्मानित किया.

दोबारा संस्कृति से जुड़े लोग

सबसे भावुक तस्वीर तब देखने को मिली, जब कई महिलाएं अपने दूधमुंहे बच्चों को लेकर पहुंचीं और विधायक भावना बोहरा को 'पालनहार मां' तक कह डाला. आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि पिछले कई महीनों से वनांचल क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ चलाए गए अभियान और 'धर्म वापसी' पहल के कारण वे दोबारा अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ पाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

700 लोगों की धर्म वापसी

समूह में पहुंचे लोगों ने दावा किया कि अब तक करीब 700 लोग धर्म वापसी कर चुके हैं. उनका कहना था कि लंबे समय से वे अपनी मूल परंपराओं से दूर हो गए थे, लेकिन विधायक भावना बोहरा के लगातार संवाद, गांव-गांव पहुंचकर किए गए संपर्क और सामाजिक अभियानों के चलते वे फिर अपने समाज में लौट पाए हैं. आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि आज वे किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे हैं. उन्होंने कहा, 'हम फिर से अपने समाज में सम्मान और खुशी के साथ जीवन जी पा रहे हैं, इसलिए अपनी जनप्रतिनिधि का आभार व्यक्त करने आए हैं.'

वहीं विधायक भावना बोहरा ने भी इस आत्मीय स्वागत को भावुक क्षण बताते हुए कहा कि भीषण गर्मी और लंबी दूरी तय कर आदिवासी परिवारों का उनके निवास पहुंचना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और सामाजिक भावनाओं के साथ खड़ा रहना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है.

गांव-गांव किया संवाद

भावना बोहरा ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और पहचान को बचाए रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह आगे भी करती रहेंगी. बता दें कि पंडरिया क्षेत्र में पिछले कुछ समय से विधायक भावना बोहरा का आदिवासी इलाकों में लगातार सक्रिय रहना चर्चा का विषय बना हुआ है. गांव-गांव पहुंचकर संवाद करना, पारंपरिक आयोजनों में शामिल होना और सामाजिक मुद्दों पर सीधे लोगों से जुड़ना उनकी राजनीतिक शैली की खास पहचान बनती जा रही है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!