भिलाई नगर निगम का घेराव, मेयर नीरज पाल पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी पार्षदों का उग्र प्रदर्शन

Bhilai Municipal Corporation: दुर्ग के भिलाइ नगर निगम में बीजेपी ने शहर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी के नेता, सभी 26 पार्षद, सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए. बीजेपी के तमाम नेता और सभी 26 पार्षद प्रदर्शन में मौजूद रहे.
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Bhilai Municipal Corporation: दुर्ग के भिलाई नगर निगम का बीजेपी ने घेराव करते हुए शहर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. बीजेपी के तमाम नेता और सभी 26 पार्षद प्रदर्शन में मौजूद रहे. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिलाई नगर निगम का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जन और बीजेपी के सभी 26 पार्षदों ने कांग्रेस के मेयर नीरज पाल और उनकी मेयर इन कॉउंसिल पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.
बीजेपी का आरोप है किनीरज पाल अपनी मेयर इन काउंसिल के साथ मिलकर उल जुलूल निर्णय ले रहे हैं, जिसका नुकसान भिलाई नगर निगम के सभी 70 वार्ड में हो रहा है. वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का कहना है कि भिलाई नगर निगम में लगातार करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है. जिसकी सूचना और जानकारी राज्य सरकार को भी दी गई है, जल्द ही इस पर राज्य सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है.
भ्रष्टाचार का आरोप
वहीं भिलाई नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने कहा कि लगातार पिछले कई बार अल्टीमेटम देने के बाद भिलाई नगर निगम के महापौर बीजेपी के पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार कर रहें है. वार्डों में विकास कार्य शून्य हो रहे है, तो वही मेयर की इसी हरकतों के कारण पार्षदों के साथ-साथ अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है. बता दें की भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड आते हैं. जिसमें से लगभग 40 वार्ड पटरी पार क्षेत्र में है. जिसमें दो दर्जन से ज्यादा वार्डों में स्लम बस्तियां है. सड़क, बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर भिलाई नगर निगम के अलग-अलग वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कई बार मेयर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक उसपर कोई कार्य नहीं हुई.
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