Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3204499
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

भिलाई नगर निगम का घेराव, मेयर नीरज पाल पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी पार्षदों का उग्र प्रदर्शन

Bhilai Municipal Corporation: दुर्ग के भिलाइ नगर निगम में बीजेपी ने शहर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी के नेता, सभी 26 पार्षद, सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए. बीजेपी के तमाम नेता और सभी 26 पार्षद प्रदर्शन में मौजूद रहे. 

 

Written By  Hitesh Sharma|Edited By: Pooja|Last Updated: May 04, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिलाई नगर निगम का घेराव, मेयर नीरज पाल पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी पार्षदों का उग्र प्रदर्शन

Bhilai Municipal Corporation: दुर्ग के भिलाई नगर निगम का बीजेपी ने घेराव करते हुए शहर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. बीजेपी के तमाम नेता और सभी 26 पार्षद प्रदर्शन में मौजूद रहे. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिलाई नगर निगम का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जन और बीजेपी के सभी 26 पार्षदों ने कांग्रेस के मेयर नीरज पाल और उनकी मेयर इन कॉउंसिल पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

बीजेपी का आरोप है किनीरज पाल अपनी मेयर इन काउंसिल के साथ मिलकर उल जुलूल निर्णय ले रहे हैं, जिसका नुकसान भिलाई नगर निगम के सभी 70 वार्ड में हो रहा है. वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का कहना है कि भिलाई नगर निगम में लगातार करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है. जिसकी सूचना और जानकारी राज्य सरकार को भी दी गई है, जल्द ही इस पर राज्य सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है.

 भ्रष्टाचार का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं भिलाई नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने कहा कि लगातार पिछले कई बार अल्टीमेटम देने के बाद भिलाई नगर निगम के महापौर बीजेपी के पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार कर रहें है. वार्डों में विकास कार्य शून्य हो रहे है, तो वही मेयर की इसी हरकतों के कारण पार्षदों के साथ-साथ अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है. बता दें की भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड आते हैं. जिसमें से लगभग 40 वार्ड पटरी पार क्षेत्र में है. जिसमें दो दर्जन से ज्यादा वार्डों में स्लम बस्तियां है. सड़क, बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर भिलाई नगर निगम के अलग-अलग वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कई बार मेयर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक उसपर कोई कार्य नहीं हुई.

ये भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल के नतीजों से खुश हुए कैलाश विजयवर्गीय, कहा-मुझे आज बहुत प्रसन्नता है

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Bhilai Municipal Corporation

Trending news

bhind news
भिंड में पत्थर खदानों के धमाकों से सहमे किसान, अन्नदाताओं की जिंदगी-रोजगार पर संकट
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ग्वालियर में ऋषि गालव विश्वविद्यालय के भूमिपूजन में हुए शामिल
mandla news
कान्हा टाइगर रिजर्व में फिर बाघ की मौत, मचा हड़कंप, वन विभाग पर उठे सवाल
datia news
पीतांबरा पीठ की चेतावनी! लाल मिर्ची हवन का शास्त्रों में कोई विधान नहीं, लूट हो रही
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में सीएम मोहन ने ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमिपूजन किया, बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news hindi
रात में चांद को रोशनी दे रही ये स्ट्रीट लाइट! भोपाल की सड़कों पर दिखा आठवां अजूबा
dhar news hindi
धार में 17 मौतों के बाद भी लापरवाही जारी, पिकअप में ठूंस-ठूंस कर भरे मिले 50 मासूम
bhopal news
दिल्ली की IAS एकेडमी डायरेक्टर भोपाल में किडनैप, पूर्व छात्र ने ऐसे ऐंठे 2 करोड़
mp bjp state president
बर्रा ढाना में भीषण आग का तांडव, 24 मकान खाक, पीड़ितों के बीच पहुंचे हेमंत खंडेलवाल
chhatarpur news
जेवरात के लालच में दामाद बना 'जल्लाद', अपनी ही सास को उतारा मौत के घाट