/भूत-प्रेत का डर दिखाकर ठगे 85 लाख, पति की मौत की भविष्यवाणी कर बिछाया जाल, पैसे मांगे तो नस काटकर भेजी फोटो

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Fraud in Name of Occult Practices-छ्तीसगढ़ के भिलाई में घरेलू परेशानियों दूर करने, तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ कराने का झांसा देकर एक महिला से करीब 85 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़िता को जिन्न, प्रेत बाधा और पति के एक्सीडेंट का डर दिखाकर और निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर यह बड़ी धोखाधड़ी की. भिलाई की रहने वाली संगीता कश्यप की शिकायत पर पुलिस ने जबलपुर निवासी आरोपी पवन बधौलिया के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
ग्रह दोष और जिन्न का डर दिखाया
शिकायत के अनुसार, नवंबर 2023 में रायुपर के एक पारिवारिक कार्यक्रम में महिला की मुलाकात पवन से हुई थी. महिला की घरेलू परेशानियां जानकर पवन ने दावा किया कि वह विशेष तंत्र-मंत्र से सब ठीक कर देगा. इसके बाद वह लगातार फोन कर ग्रह दोष और जिन्न का डर दिखाने लगा. जबलपुर में गुप्त पूजा के नाम पर उसने पैसे ऐंठना शुरू किया और देरी होने पर जिन्न के नाराज होने की धमकी दी.
भविष्यवाणी कर मांगे रुपए
हद तो तब हो गई जब आरोपी ने पति के एक्सीडेंट की भविष्यवाणी कर 1.50 लाख रुपए मांगे. बाद में महिला के पति की सड़क हादसे में मौत भी हो गई, लेकिन आरोपी ने अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी वसूली जारी रखी. इसके बाद उसने महिला के बेटे विक्रांत को शेयर बाजार और ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर करोड़ों के मुनाफे का झांसा दिया और उसके खातों से भी किस्तों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए.
पैसे मांगने पर हाथ की नस काटकर फोटो भेजा
पैसा वापस मांगने पर आरोपी तरह-तरह के बहाने बनाने लगा. कभी खुद को कोलकाता जेल में बंद बताता, तो कभी मां के ऑपरेशन का हवाला देता. अगस्त में उसने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में बताकर फर्जी केस से बचने के लिए 5 लाख रुपए और ऐंठ लिए. जब पीड़िता ने कड़ाई से अपने पैसे मांगे, तो 12 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने अपने हाथ की नस काटकर व्हाट्सएप पर फोटो भेजी और मानसिक दबाव बनाया. बाद में उसने सरकारी नौकरी का फर्जी जॉइनिंग लेटर दिलाने के नाम पर भी लाखों रुपए ऐंठे. पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर रही है.
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