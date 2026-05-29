कर्नाटक में CM बदल रही कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में क्यों गरमाई सियासत, पूर्व सीएम का पलटवार

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है. जिससे राजनीति गर्माती दिख रही है. यह पोस्ट कर्नाटक में चल रही राजनीतिक हलचल को छत्तीसगढ़ से जोड़कर की गई है.
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Chhattisgarh News: कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल जारी है. कांग्रेस पार्टी ने यहां बड़ा बदलाव करते हुए सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है. लेकिन कांग्रेस शासित दक्षिण के इस राज्य में चल रही सियासी हलचल का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी दिख रहा है. छत्तीसगढ़ बीजेपी के सोशल मीडिया हेंडल से एक पोस्ट की गई है. इस पोस्ट में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने जाने पर बीजेपी ने राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का जिक्र किया है. जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्माती दिख रही है. बीजेपी की पोस्ट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार किया है.
छत्तीसगढ़ भाजपा की पोस्ट
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने जाने पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है. बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'ढाई-ढाई साल वाले फॉर्मूले में टीएस बाबा के साथ अन्याय हुआ है' भाजपा ने इस पोस्ट के जरिए छत्तीसगढ़ में एक तरह से कांग्रेस के उस अंदरूनी राजनीति विवाद को फिर से हवा दे दी है. जो पार्टी की पिछली सरकार के दौरान लगातार चलता रहा था.
भूपेश बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना
बीजेपी की इस पोस्ट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा 'हाईकमान के किसी भी निर्णय पर कोई भी अनुशासित सिपाही सवाल नहीं उठाएगा. भाजपा का काम ही नफरत फैलाना है. जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से सवाल हो रहा था कि आप ढाई साल में हटने वाले है. मेरा एक ही जवाब था जिस दिन हाईकमान कहेगा उस दिन त्यागपत्र दे दूंगा. पांच साल बीत गए हाईकमान का मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला. हाईकमान का निर्णय है किसको कहां जिम्मेदारी देनी है. पार्टी में मुझे महासचिव बनाया गया है तो वो काम कर रहा हूं. बीजेपी की जबरदस्ती भ्रम फैलाने की कोशिश है.'
कांग्रेस आलाकमान ने तो टीएस बाबा के साथ बड़ा धोखा किया है pic.twitter.com/utnF3A1NBz
— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) May 28, 2026
क्या था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय का विवाद
दरअसल, छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी. पार्टी ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया था. सरकार बनने के बाद एक राजनीतिक चर्चा सामने आई थी. जिसमें यह दावा किया गया था कि ढाई-ढाई साल सीएम वाले फॉर्मूले के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है. जिसमें पहले भूपेश बघेल ढाई साल सीएम रहेंगे और फिर यह जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को दी जाएगी. हालांकि सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे पांच साल चली थी. लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान अक्सर ढाई-ढाई साल का जिक्र निकल आता था. वहीं 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले टीएस सिंहदेव को राज्य का उपमुख्यमंत्री भी बनाया गया था. लेकिन चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली थी. वहीं अब जब कर्नाटक में कांग्रेस ने सीएम बदला है तो इसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है.
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