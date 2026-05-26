छत्तीसगढ़ में एक मंच पर दिखे कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता, सूरजपुर में मुलाकात

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कांग्रेस ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था. जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए. इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ दीपक बैज सबसे पहले पहुंचे थे. उसके बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और बाद में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे. तीनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और इस दौरान तीनों एक साथ बैठें नजर आए. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी बयानबाजी के बीच नजर आई नेताओं की यह गर्मजोशी अहम माना जा रही है और इसे एकजुटता के संदेश से भी जोड़ा जा रहा है.

टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल

सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना इलाके में हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में टीएस सिंहदेव पहले से ही एक्टिव थे. जबकि मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है. दोनों बातचीत करते नजर आए. जबकि इस दौरान दीपक बैज बाद में दोनों के बीच में बैठे नजर आए. इस दौरान तीनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस की तरफ से कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन खिलाफ दर्ज हुए मामले में सरकार पर निशाना साधा.

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क्या एकजुटता का संदेश

पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमन की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी. फोटो में पीसीसी चीफ दीपक बैज, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल बैठे नजर आ रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की एकजुटता से जोड़कर भी देखा जा रहा है. क्योंकि पिछले दिनों पीसीसी चीफ पद को लेकर जमकर बयानबाजी देखी गई थी.

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान टीएस सिंहदेव ने पीसीसी चीफ पद को लेकर इच्छा जताई थी. जिसके बाद वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान देते हुए टीएस सिंहदेव को दिल्ली में काम करने की सलाह दी थी. जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि यह सब मामला हाईकमान तय करता है. इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया था. बाद में एक कार्यक्रम में दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव से मुलाकात करते हुए उनके पैर भी छुए थे. वहीं अब सूरजपुर में सभी नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है. जिससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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