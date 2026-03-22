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Chhattisgarhयात्री कृप्या ध्यान दें! ये 8 ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

यात्री कृप्या ध्यान दें! ये 8 ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled: भारतीय रेलवे ने तकनीकी कार्य, मेंटेनेंस और परिचालन कारणों के चलते 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच लें. 

|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:10 AM IST
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यात्री कृप्या ध्यान दें! ये 8 ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled: भारतीय रेलवे ने तकनीकी कार्य, मेंटेनेंस और परिचालन कारणों के चलते 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच लें. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलने इंक्वायरी सिस्टम का उपयोग करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

हाथबंध-भाटापारा सेक्शन के बीच Km 774/13-15 पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 389 पर एक रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए गर्डर्स को हटाने का काम किया जाएगा. इसके चलते 21 मार्च की रात 11:00 बजे से 22 मार्च की सुबह 3:00 बजे तक 4 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लगाया जाएगा. इस दौरान 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर ही रोक दिया जाएगा. 

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
ट्रेन संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर MEMU पैसेंजर, 22 मार्च को ट्रेन संख्या 68734, बिलासपुर-गेवरा रोड MEMU पैसेंजर 22 मार्च को, ट्रेन संख्या 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर MEMU पैसेंजर 22 मार्च को, ट्रेन संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर MEMU पैसेंजर 22 मार्च को, ट्रेन संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर 22 मार्च को, ट्रेन संख्या 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इटवारी) पैसेंजर 22 मार्च को, ट्रेन संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इटवारी)–रायपुर पैसेंजर 23 मार्च को, और ट्रेन संख्या 58202 रायपुर-बिलासपुर पैसेंजर 23 मार्च को रद्द रहेंगी.

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बीच मार्ग में ही समाप्त होगी ट्रेन सेवा
22 मार्च को ट्रेन संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा MEMU पैसेंजर, गोंदिया के बजाय बिलासपुर से झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी. गोंदिया और बिलासपुर के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी. 22 मार्च को ट्रेन संख्या 68862, झारसुगुड़ा-गोंदिया MEMU पैसेंजर, बिलासपुर में समाप्त होगी, बिलासपुर और गोंदिया के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी.

ये भी पढ़ें: Ladli Laxmi Yojana: MP की लाडली बेटियां बनेंगी लखपति, सरकार खाते में डालेगी 1.43 लाख रुपए, जानें कैसे उठाएं लाभ

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