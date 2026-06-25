/छत्तीसगढ़ में बेटी के 18 साल पूरे होते ही मिलेंगे 1.5 लाख, जानिए क्या है रानी दुर्गावती योजना?

राज्य चुनें
Chhattisgarh Government Scheme: छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से आमजन के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं में एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा. दरअसल, हम जिस योजना की बात कर रहे हैं, उसका नाम रानी दुर्गावती योजना है. इस योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म पर उनके नाम पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है. हालांकि, यह राशि सीधे जन्म के समय सीधे नहीं दी जाती है, बल्कि बेटी के बालिग यानी 18 साल पूरे होने पर दी जाती है. सरकार का मकसद यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आगे की पढ़ाई और भविष्य के लिए सहारा मिल सके.
रानी दुर्गावती योजना का लाभ सिर्फ उन बेटियों को दिया जाता है, जो केवल बीपीएल श्रेणी के परिवारों से आती हैं. यानी जिन परिवारों का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में दर्ज है. या फिर जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड मौजूद है. वही इस योजना के लिए पात्र होंगे. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह लाभ केवल बेटी के जन्म पर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगी और गरीब परिवारों को आर्थिक मदद का भरोसा मिलेगा.
कौन-कौन उठा सकता है लाभ
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लाभार्थी परिवार का छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा, परिवार बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए और उसके पास वैध बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए. फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से इस योजना की लिए पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं. आने वाले समय में इस योजना के नियम और शर्तों को लेकर और जानकारी सामने आ सकती है.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
1. निवास प्रमाण पत्र
2. बीपीएल कार्ड
3. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड
5. बैंक खाता की जानकारी
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. आय प्रमाण पत्र
8. मोबाइल नंबर
कब ऑनलाइन होंगे फॉर्म?
बता दें कि इस रानी दुर्गावती योजना की घोषणा सरकार की तरफ से साल 2026-27 के बजट में की गई है. इस योजना की अभी तक सिर्फ घोषणा हुई है. सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं, कि नवजात बालिकाओं का पंजीयन इस योजना के तहत किया जाएगा. अगर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए तो आंगनवाड़ी केंद्र या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस योजना के आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. जब इसके बारे में जानकारी आएगी, तो आपको फिर से विस्तार से साझा करेंगे.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!