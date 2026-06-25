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छत्तीसगढ़ में बेटी के 18 साल पूरे होते ही मिलेंगे 1.5 लाख, जानिए क्या है रानी दुर्गावती योजना?

Chhattisgarh Rani Durgavati Scheme: छत्तीसगढ़ में रानी दुर्गावती योजना के माध्यम से नवजात बेटियों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. आइए इस योजना की शर्तों के बारे में बताते हैं. इसके अलावा यह भी जानते हैं कि इस योजना के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:16 PM IST
छत्तीसगढ़ में बेटी के 18 साल पूरे होते ही मिलेंगे 1.5 लाख, जानिए क्या है रानी दुर्गावती योजना?
Image Credit: Chhattisgarh Government SchemeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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