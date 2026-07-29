माओवादी संगठन की टूटी कमर, झारखंड में सक्रिय 8 खूंखार माओवादियों ने बीजापुर में डाले हथियार, 49 लाख का था इनाम

बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव, संगठन की कमजोर होती स्थिति, हिंसक विचारधारा से मोहभंग तथा आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इस प्रक्रिया में झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और बीजापुर पुलिस की संयुक्त भूमिका रही. आत्मसमर्पण करने वालों में अश्विन उर्फ लच्छू, रंगा उर्फ सोहन, दोबा माड़वी उर्फ राहत, फगनी पोयाम उर्फ रजनी, सूरज मुन्नी चम्पिया उर्फ सुबनी, हिड़मे कड़ती उर्फ रीता, बुधरी कुंजाम उर्फ अनुषा और सलमी चम्पिया उर्फ जिलानी शामिल हैं. इनमें तीन पर 8-8 लाख रुपये और पांच पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था.