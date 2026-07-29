माओवादी संगठन की टूटी कमर, झारखंड में सक्रिय 8 खूंखार माओवादियों ने बीजापुर में डाले हथियार, 49 लाख का था इनाम

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झारखंड में सक्रिय प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के 8 माओवादी कैडरों ने 29 जुलाई को बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने वालों में 5 महिला और 3 पुरुष कैडर शामिल हैं. इन सभी पर कुल 49 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी झारखंड के दक्षिण जोनल कमेटी, सरांडा सब जोनल कमेटी और कोल्हान एरिया कमेटी में विभिन्न जिम्मेदारियों पर सक्रिय थे. इनमें तीन डीवीसीएम, चार एसीएम और एक सुरक्षा गार्ड सदस्य शामिल है.
बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव, संगठन की कमजोर होती स्थिति, हिंसक विचारधारा से मोहभंग तथा आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इस प्रक्रिया में झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और बीजापुर पुलिस की संयुक्त भूमिका रही. आत्मसमर्पण करने वालों में अश्विन उर्फ लच्छू, रंगा उर्फ सोहन, दोबा माड़वी उर्फ राहत, फगनी पोयाम उर्फ रजनी, सूरज मुन्नी चम्पिया उर्फ सुबनी, हिड़मे कड़ती उर्फ रीता, बुधरी कुंजाम उर्फ अनुषा और सलमी चम्पिया उर्फ जिलानी शामिल हैं. इनमें तीन पर 8-8 लाख रुपये और पांच पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
सरकार की पुनर्वास नीति का असर
पुलिस ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत नियमानुसार आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा, स्वरोजगार एवं रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे सम्मानपूर्वक समाज की मुख्यधारा में नया जीवन शुरू कर सकें. इस सरेंडर की सफलता में झारखंड पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और बीजापुर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल, आपसी भरोसे और संवेदनशील रवैये ने अहम भूमिका निभाई. सुरक्षा बलों की लगातार कोशिशों और पुनर्वास की सकारात्मक पहलों से प्रभावित होकर, इन माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया.
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