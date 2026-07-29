Add Zee Business As A Preferred Source
App

माओवादी संगठन की टूटी कमर, झारखंड में सक्रिय 8 खूंखार माओवादियों ने बीजापुर में डाले हथियार, 49 लाख का था इनाम

झारखंड में सक्रिया प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के 8 माओवादी कैडरों ने 29 जुलाई को बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया. इनमें 5 महिला और 3 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिसपर कुल 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था.

Written ByPawan DurgamEdited ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:34 PM IST
माओवादी संगठन की टूटी कमर, झारखंड में सक्रिय 8 खूंखार माओवादियों ने बीजापुर में डाले हथियार, 49 लाख का था इनाम

About the Author

Pawan Durgam

Pawan Durgam

पवन दुर्गम ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. पवन दुर्गम घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर से आते हैं और बस्तर के जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं. लंबे समय से नक्सली घटनाओं को कवरेज कर रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किसान आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, बात करने के लिए कमेटी बनाई
cm mohan yadav1 hr ago
2
shahdol news2 hrs ago
3
bhopal news4:41 AM IST
4
MP Breaking News LIVE2:48 AM IST
5
mp newsJul 29