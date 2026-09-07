नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, CRPF ने बरामद किए 14 डंप, जंगल में छिपाकर रखा था हथियार और विस्फोटक का जखीरा

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छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. CRPF की 199वीं बटालियन की एक संयुक्त टीम को नक्सल-विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली. खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने जंगलों में एक विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें नक्सलियों के 14 डंप मिले और भारी मात्रा में हथियार, IED और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. यह पूरा ऑपरेशन कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन और उप कमांडेंट दर्शन यादव की देखरेख में चलाया गया.
नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी
दरअसल, 5 सितंबर 2026 को सूचना के आधार पर 199वीं वाहिनी की टीम ने एड़ी, हर्री, नयापारा और सरपंचपारा, पीडिया एवं कुआपगुड़ा गांवों के जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया. कमांडेंट आनंद कुमार की अगुवाई और डिप्टी कमांडेंट दर्शन यादव की देखरेख में जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और व्यवस्थित तरीके से तलाशी ली. ऑपरेशन के दौरान उन्हें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई सामग्री मिली. इनमें 7 राइफलें, 10 IED, 8 डेटोनेटर, कॉर्डेक्स तार और एक वायरलेस सेट शामिल थे.
जंगल में छिपाकर रखा था हथियार और विस्फोटक
बरामद हथियारों में एक 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 5 भरमार राइफलें और एक 12 बोर की देसी राइफल शामिल है. इसके अलावा IED बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बिजली का सामान, प्लास्टिक और स्टील के कंटेनर और नक्सलियों के कपड़े समेत कुल 99 तरह की चीजें जब्त की गई हैं. CRPF के मुताबिक, बरामद सामान को नक्सलियों ने भविष्य में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जंगल में छिपाकर रखा था. जवानों की सतर्कता और सुनियोजित कार्रवाई की वजह से कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ.
पहले भी मिल चुकी है सफलता
इससे पहले BSF और बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) ने नारायणपुर जिले में तलाशी अभियान के तहत एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था. इस दौरान उन्हें जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों, गोला-बारूद, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मेडिकल सप्लाई और नक्सली साहित्य का एक बड़ा जखीरा मिला था. सुरक्षा कारणों से मौके पर मिले 44 BGL शेल को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज करके नष्ट कर दिया गया था. बरामद सामान में एक 303 राइफल, छह 315 राइफल, एक 12-बोर गन, दो BGL लॉन्चर, कई तरह के कारतूस, मैगज़ीन, कम्युनिकेशन का सामान, एक RF डिटेक्टर, एक GPS डिवाइस, नक्सलियों की वर्दी, बैनर, साहित्य, मेडिकल सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के साथ-साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें शामिल थीं.
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