पामेड़ की छात्राओं ने लगाई हॉस्टल की गुहार, 15-20 किमी पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर

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Bijapur Student News: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित पामेड़ क्षेत्र की दो दर्जन से अधिक स्कूली छात्राएं शुक्रवार को टैक्सी से बीजापुर पहुंचीं और कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं. छात्राओं ने मांग की कि पामेड़ में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए स्थायी छात्रावास (हॉस्टल) की व्यवस्था की जाए.
छात्राओं ने बताया कि पामेड़ में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर की छात्राओं के लिए कोई हॉस्टल नहीं है. इस कारण आसपास के कवरगट्टा, धर्माराम, जीडपल्ली, सपेड़, मीनागट्टा, उड़तमल्ला और रासपल्ली जैसे गांवों की छात्राओं को प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है. क्षेत्र में अब तक पक्की सड़क नहीं बनने के कारण कच्चे और दुर्गम रास्तों से सफर करना उनकी मजबूरी है, जिससे उन्हें रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
कई छात्राओं ने छोड़ा स्कूल
छात्राओं का कहना है कि लंबी दूरी और कठिन रास्तों की वजह से उनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है. कई बार समय पर स्कूल पहुंचना संभव नहीं हो पाता और घर लौटने में भी काफी मुश्किल होती है. इसी कारण कई अभिभावक अपनी बेटियों की पढ़ाई छुड़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि कई छात्राएं पहले ही स्कूल छोड़ चुकी हैं.
छात्रों की प्रशासन से मांग
छात्राओं ने प्रशासन से मांग की कि पामेड़ में जल्द से जल्द स्थायी हॉस्टल का निर्माण कराया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्थायी व्यवस्था होने में समय लगता है, तो फिलहाल उपलब्ध वैकल्पिक छात्रावासों में उनके रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो और वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें.
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