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पामेड़ की छात्राओं ने लगाई हॉस्टल की गुहार, 15-20 किमी पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर

Bijapur News: बीजापुर के पामेड़ क्षेत्र की छात्राओं ने प्रशासन से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्थायी हॉस्टल की मांग की है. छात्राओं के मुताबिक, आसपास के गांवों से उन्हें 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 07, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:08 PM IST
पामेड़ की छात्राओं ने लगाई हॉस्टल की गुहार, 15-20 किमी पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर
Image Credit: ZEE MEDIA

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