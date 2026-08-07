पामेड़ की छात्राओं ने लगाई हॉस्टल की गुहार, 15-20 किमी पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर

छात्राओं ने बताया कि पामेड़ में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर की छात्राओं के लिए कोई हॉस्टल नहीं है. इस कारण आसपास के कवरगट्टा, धर्माराम, जीडपल्ली, सपेड़, मीनागट्टा, उड़तमल्ला और रासपल्ली जैसे गांवों की छात्राओं को प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है. क्षेत्र में अब तक पक्की सड़क नहीं बनने के कारण कच्चे और दुर्गम रास्तों से सफर करना उनकी मजबूरी है, जिससे उन्हें रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.