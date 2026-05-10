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'1 लाख का जुर्माना लगेगा…', डराकर वसूली कर रहा था बाबू, ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

Bilaspur ACB Action: बिलासपुर में एसीबी ने ADM कार्यालय के बाबू विजय पांडेय को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी होटल संचालक से जुर्माना कम कराने के नाम पर 20 हजार रुपये की घूस मांग रहा था.

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 10, 2026, 11:03 PM IST
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Bilaspur ACB Action
Bilaspur ACB Action

Bilaspur News: बिलासपुर जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) कार्यालय के एक बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मामला कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप से जुड़ा है, जो वहां होटल का संचालन करते हैं.

बता दें कि अगस्त 2025 में उनके होटल की जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पेड़ा खुली स्थिति में मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था. यह मामला ADM एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में लंबित था, जहां पदस्थ सहायक ग्रेड-3 बाबू विजय पांडेय ने प्रार्थी को डराया कि उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

20 हजार की मांगी थी रिश्वत
बाबू ने जुर्माने की राशि कम कराकर 30 हजार रुपये करवाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. प्रार्थी देवेंद्र कश्यप रिश्वत देने के बजाय आरोपी को पकड़वाना चाहते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने एसीबी कार्यालय में की. शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी पहली किश्त के रूप में 5 हजार रुपये पहले ही ले चुका था.

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रकम के साथ किया गिरफ्तार
वहीं 10 मई 2026 को जैसे ही आरोपी विजय पांडेय ने शेष 15 हजार रुपये की दूसरी किश्त लेने के लिए प्रार्थी को कार्यालय बुलाया, एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

लगातार मिलती थी शिकायतें
बता दें कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी रिश्वतखोरी की शिकायतें लगातार मिलती रही थीं. फिलहाल उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसीबी ने इस सफल ट्रैप कार्रवाई के बाद आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी लोकसेवक रिश्वत की मांग करे, तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें.

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