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Hindi NewsChhattisgarhबिलासपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों को झटका, फ्लाइट शेड्यूल में बड़ा बदलाव; इन 4 शहरों की विमान सेवा पर ब्रेक

बिलासपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों को झटका, फ्लाइट शेड्यूल में बड़ा बदलाव; इन 4 शहरों की विमान सेवा पर ब्रेक

Bilaspur Airport: अलायंस एयर ने बिलासपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के समर शेड्यूल में बदलाव किया है, जिसके तहत दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिनों डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है और दो दिन कोलकाता की फ्लाइट भी मिल रही है, लेकिन जबलपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर के साथ ही प्रयागराज की फ्लाइट को ब्रेक लगा दिया गया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:14 PM IST
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बिलासपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों को झटका, फ्लाइट शेड्यूल में बड़ा बदलाव; इन 4 शहरों की विमान सेवा पर ब्रेक

Bilaspur Airport: बिलासपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है और अलायंस एयर ने समर शेड्यूल में बदलाव कर दिया है. नए शेड्यूल के अनुसार दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिनों डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है और दो दिन कोलकाता की फ्लाइट भी मिल रही है, लेकिन जबलपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर के साथ ही प्रयागराज की फ्लाइट को ब्रेक लगा दिया गया है. बता दें कि 15 दिन पहले ही अलायंस एयर ने समर शेड्यूल जारी किया था और बिलासपुर से दिल्ली-कोलकाता की डायरेक्ट फ्लाइट चलाने के साथ ही प्रयागराज, जबलपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए फ्लाइट देने की घोषणा की थी. हालांकि, अब चकरभाठा स्थित बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालों को झटका लगा है.

दिल्ली-कोलकाता की फ्लाइट की टाइमिंग

अलायंस एयर ने समर शेड्यूल में बदलाव करते हुए बिलासपुर से दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिनों की डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा की है. अलायंस एयर की दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 10.50 बजे उड़ान भरेगी. साथ ही बिलासपुर से कोलकाता के लिए गुरूवार और शनिवार को सुबह 8.20 बजे फ्लाइट मिल सकेगी. हालांकि, कंपनी ने जारी किए गए नए शेड्यूल में जबलपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर के साथ ही प्रयागराज की फ्लाइट को ब्रेक लगा दिया है. ऐसे में इन शहरों में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल लंबी दूरी की दो फ्लाइट ही चल रही है, लेकिन आगामी दिनों में शेड्यूल में बदलाव संभव है और फिर इन शहरों के लिए फ्लाइट मिल सकेगी.

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पहले 4 शहरों के लिए थी कनेक्टिंग फ्लाइट

अलायंस एयर ने करीब 15 दिन पहले समर शेड्यूल करते हुए प्रयागराज, जबलपुर, कोलकता, अंबिकापुर और दिल्ली के लिए हफ्ते में एक दिन की फ्लाइट देने की घोषणा की थी. अलांयस एयर द्वारा जारी किए गए शेड्‌यूल में सोमवार को दिल्ली से फ्लाइट बिलासपुर आकर अंबिकापुर जाने वाली थी. मंगलवार को दिल्ली की फ्लाइट बिलासपुर और फिर जबलपुर जाने वाली थी. यहीं फ्लाइट वापस बिलासपुर और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी. बुधवार को दिल्ली की फ्लाइट अंबिकापुर-बिलासपुर-दिल्ली के बीच चलने वाली थी और गुरुवार को महज कोलकता की फ्लाइट थी. यह सभी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है. बिलासपुर से दिल्ली की फ्लाइट का किराया 10 हजार से अधिक पहुंच चुका है. फ्लैक्सी किराया के तहत यह 12 से 15 हजार तक जा सकता है. कोलकाता का किराया 3800 से 4400 के करीब जा पहुंचा है.

बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट-लैंडिंग का ट्रायल सफल

बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट पर पिछले महीने ही पहली बार नाइट लैंडिंग का सफल ट्रायल हुआ था. इस ऐतिहासिक ट्रायल के बाद बिलासपुर एयरपोर्ट पर रात में फ्लाइट उड़ने और लैंड करने की हरी झंडी मिल गई थी, जिससे यह एयरपोर्ट हवाई सेवाओं से पूरी तरह जुड़ गया. इसके बाद अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम, बारिश के साथ ही रात में भी फ्लाइट उड़ान भर सकेंगे.

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