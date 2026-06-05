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पत्नी से संबंध के शक में बाउंसर की आंखों में झोंकी मिर्च, पत्थर से सिर कुचलकर की हत्या, आरोपी फरार

Bilaspur News-बिलासपुर में पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई. पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में आरोपी ने अपने साथियों के साथ युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:28 PM IST
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पत्नी से संबंध के शक में बाउंसर की आंखों में झोंकी मिर्च, पत्थर से सिर कुचलकर की हत्या, आरोपी फरार

Young Man Murdered Bilaspur-बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र के पथर्रा गांव में 27 वर्षीय बाउंसर निखिल गोस्वामी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि पत्नी से कथित संबंधों के शक में भोला मानिकपुरी ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया है. निखिल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने का बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

बाउंसर था मृतक युवक
जानकारी के अनुसार, पथर्रा निवासी निखिल गोस्वामी बिलासपुर के एक बार में बाउंसर के रूप में काम करता था. बीती रात वह अपने दो साथियों के साथ अमने मोड़ के पास बैठकर शराब पी रहा था. इसी दौरान तीन-चार युवक बाइक से वहां पहुंचे. बाइक सवार युवकों में शामिल एक व्यक्ति को देखकर निखिल ने उसे नाम लेकर आवाज लगाई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई.

आंखों में फेंकी मिर्च, पत्थर से कुचला सिर
इसी बीच आरोपी भोला मानिकपुरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले निखिल की आंखों और चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका. अचानक हुए हमले से निखिल संभल नहीं पाया. इस बीच उसके साथ मौजूद दोनों साथी मौके से भाग निकले. इसके बाद आरोपियों ने निखिल पर हमला बोल दिया. मिर्च पाउडर फेंकने के बाद भोला मानिकपुरी ने पास में पड़े भारी पत्थर से निखिल के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए. गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा.

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पत्नी से अवैध संबंध का था शक
घटना के बाद राहगीरों ने घायल निखिल को अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह सहित कोटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण और लोगों से पूछताछ साक्ष्य जुटाए. पूछताछ में मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपी भोला मानिकपुरी की पत्नी और निखिल गोस्वामी के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. फिलहाल कोटा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी भोला मानिकपुरी सहित अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें-धार में कार के अंदर युवक-युवती ने किया सुसाइड, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत

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