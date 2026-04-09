Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3172685
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

'युद्ध से केवल नुकसान होता है...', मिडिल ईस्ट युद्ध पर बोले साय, असम चुनाव पर कर दिया ये दावा

Chhattisgarh CM News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पहुंचे सीएम साय ने मिडिल ईस्ट युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसके अलावा, उन्होंने असम समेत अन्य राज्यों में भाजपा और NDA की मजबूत वापसी का भरोसा जताया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bilaspur CM Sai News
Bilaspur CM Sai News

Bilaspur CM Sai News: बिलासपुर में एक भावुक माहौल के बीच सीएम श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे. यहां उन्होंने स्वर्गीय बी.पी. कौशिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मिलकर दुख साझा किया. कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा रहता है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले. माहौल पूरी तरह संवेदनाओं से भरा नजर आया.

कार्यक्रम के बाद सीएम साय ने कहा कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता. उनका कहना था कि बातचीत और समझदारी से ही बड़े से बड़ा विवाद सुलझाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में नुकसान ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता. लोगों को शांति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. मुख्यमंत्री के इस बयान को वहां मौजूद लोगों ने गंभीरता से सुना और समर्थन भी जताया.

बीजेपी पर जनता को भरोसा
राजनीतिक मुद्दों पर सीएम ने कहा देश की जनता का भरोसा लगातार भाजपा और एनडीए पर बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जनता का यही समर्थन बना रहेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और कामकाज से लोग संतुष्ट हैं, जिसका असर चुनावों में साफ देखने को मिलेगा. इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मजबूत स्थिति में पार्टी 
उन्होंने अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल और केरल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है. वहां के माहौल को देखकर उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में पार्टी को अच्छा फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास ही किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होती है. कुल मिलाकर, उन्होंने साफ संकेत दिए कि आने वाले चुनावों में पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bilaspur News

Trending news

sehore news hindi
टैंकर से नर्मदा नदी में प्रवाह किया गया 11000 लीटर दूध, वायरल वीडियो देख भड़के लोग
MP Police Constable final result 2026
पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 आउट, इस लिंक पर क्लिक कर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
Narayan Sai
2 करोड़ एलिमनी और शादी के 18 साल बाद तलाक, आसाराम के बेटे नारायण साईं की कहानी
mp news
गेहूं खरीदी पर सियासी संग्राम! किसानों के लिए मैदान में उतरे पटवारी-सिंगार
Indore News Hindi
1 साल के मासूम के गले में फंसी जिंदा मछली, फड़फड़ाहट से गले में बनाया घाव
bhind news
मासूम की चीखों से दहला भिंड! पत्नी के गहनों के लिए उजाड़ा सुहाग, घटना से कांपा इलाका
jabalpur news
नेशनल हाईवे जाम... जबलपुर-अमरकंटक NH-45 पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
khargone news
खरगोन में बड़ा एक्शन, लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट तबाह, पुलिस ने दबोचे 18 गुर्गे
dhar bhojshala
धार भोजशाला मंदिर है, मस्जिद पक्ष के शपथ पत्र में भी प्रमाण... हिंदू पक्ष का तर्क
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में गेहूं खरीदी पर सियासी संग्राम! भोपाल मंडल की 2 ट्रेनें कैंसिल, पढ़ें बड़ी खबरें