'युद्ध से केवल नुकसान होता है...', मिडिल ईस्ट युद्ध पर बोले साय, असम चुनाव पर कर दिया ये दावा

Bilaspur CM Sai News: बिलासपुर में एक भावुक माहौल के बीच सीएम श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे. यहां उन्होंने स्वर्गीय बी.पी. कौशिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मिलकर दुख साझा किया. कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा रहता है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले. माहौल पूरी तरह संवेदनाओं से भरा नजर आया.

कार्यक्रम के बाद सीएम साय ने कहा कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता. उनका कहना था कि बातचीत और समझदारी से ही बड़े से बड़ा विवाद सुलझाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में नुकसान ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता. लोगों को शांति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. मुख्यमंत्री के इस बयान को वहां मौजूद लोगों ने गंभीरता से सुना और समर्थन भी जताया.

बीजेपी पर जनता को भरोसा

राजनीतिक मुद्दों पर सीएम ने कहा देश की जनता का भरोसा लगातार भाजपा और एनडीए पर बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जनता का यही समर्थन बना रहेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और कामकाज से लोग संतुष्ट हैं, जिसका असर चुनावों में साफ देखने को मिलेगा. इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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मजबूत स्थिति में पार्टी

उन्होंने अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल और केरल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है. वहां के माहौल को देखकर उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में पार्टी को अच्छा फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास ही किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होती है. कुल मिलाकर, उन्होंने साफ संकेत दिए कि आने वाले चुनावों में पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है.

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