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स्कूलों की तानाशाही खत्म! ऑन-कैमरा DEO को अल्टीमेटम, बिलासपुर में करोड़ों का सिंडिकेट बेनकाब

Bilaspur School News: बिलासपुर में निजी स्कूलों की किताब-यूनिफॉर्म मोनोपॉली और फायर सेफ्टी में लापरवाही का मामला सामने आया है. जहां ZEE Media के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने DEO को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए. स्कूल में फायर सेफ्टी उपकरण भी नाकाफी मिले.

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 21, 2026, 04:03 PM IST
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Bilaspur School News
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Bilaspur School Sting Operation: छत्तीसगढ़ में स्कूलों की मनमानी, महंगी कॉपियां-किताबें और जबरन एक ही दुकान या स्कूल से सामान खरीदने का दबाव...अगर आप भी अपने बच्चों के स्कूल की इस तानाशाही से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, बिलासपुर में निजी स्कूलों की इस मोनोपॉली यानी एकाधिकार के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर चला दिया है. ZEE Media के स्टिंग ऑपरेशन ने करोड़ों के सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है. इस मामले में बिलासपुर कलेक्टर भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. 

बता दें कि अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले निजी स्कूलों के सिंडिकेट को ZEE Media ने बेनकाब किया. ZEE Media के साथी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सीधे कलेक्टर संजय अग्रवाल को दिखाया, तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. कलेक्टर ने बिना वक्त गंवाए ऑन कैमरा ही DEO को फोन लगाया और तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा, 'आपने अभी मुझे वीडियो दिखाया है और स्टिंग ऑपरेशन की जानकारी दी है. हमने DEO को तुरंत निर्देशित किया है कि सेंट जेवियर स्कूल में जाकर जांच करें. अगर वहां इस तरह की मोनोपॉली हो रही है कि सामान सिर्फ स्कूल से ही खरीदना पड़े, तो यह गलत है. स्कूल परिसर में इस तरह की चीजें बेचना भी नियमों के खिलाफ है. शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की मोनोपॉली नहीं हो सकती. इन सभी मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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बिलासपुर कलेक्टर सख्त 
कलेक्टर ने साफ कर दिया कि कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं चला सकता. स्कूल परिसर के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां चलाना और किताबें-यूनिफॉर्म बेचना पूरी तरह गैरकानूनी है. अगर कोई स्कूल किसी खास दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाता है, तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. DEO की टीम ऐसे स्कूलों की जांच में जुट गई है. प्रशासन अब एक्शन मोड में है. ZEE Media अभिभावकों से भी अपील करता है कि अगर आपका स्कूल भी आपको किसी खास जगह से महंगी किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आवाज उठाइए. बिलासपुर कलेक्टर के इस सख्त रुख के बाद अब बाकी स्कूलों को भी सुधरना होगा.

सेफ्टी सुरक्षा बेहद कमजोर 
किताबों और कॉपियों की मोनोपॉली तो सिर्फ अभिभावकों की जेब पर बोझ है, लेकिन इसी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. स्कूल में फायर सेफ्टी के इंतजाम बेहद कमजोर मिले. स्कूल की दीवारों पर सिर्फ खाली पाइप लाइनें दिखाई दीं, जबकि आग बुझाने वाले उपकरण (फायर एक्सटिंग्विशर) मौजूद नहीं थे. जब ZEE Media ने स्कूल के CEO से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि 'आज ही सभी फायर सेफ्टी उपकरण रिपेयरिंग के लिए भेजे गए हैं, इसलिए वे यहां दिखाई नहीं दे रहे.'

बच्चों की सुरक्षा का सवाल
हालांकि, जब ZEE Media की टीम ने पूरे स्कूल परिसर की जांच की, तो केवल एक फायर एक्सटिंग्विशर मिला. सवाल यह है कि सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा आखिर एक ही उपकरण के भरोसे कैसे छोड़ी जा सकती है? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा. इस पूरे मामले ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा और फायर विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी.

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