बिलासपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत सिर्फ अफवाह, कलेक्टर संजय अग्रवाल बोले- घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है

Bilaspur News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह को लेकर बिलासपुर में भी प्रशासनिक अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है. अतिरिक्त स्टॉक जमा करने के कारण मांग में अचानक तेजी आई है. प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है.

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बीज बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया. कलेक्टर ने साफ किया कि जिले में फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है.

'अफवाह पर न दें ध्यान'

उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में डिमांड जरूर बढ़ी है, जिसका कारण लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा स्टॉक किया जा रहा है. प्रशासन ने अपील की है कि घबराकर अतिरिक्त खरीदारी न करें, क्योंकि इससे कृत्रिम संकट की स्थिति बन सकती है. कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सप्लाई सिस्टम मजबूत है और आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग संयम रखें और जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें. साथ ही कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल-डीजल और गैस का उपयोग सोच-समझकर करें. जहां संभव हो, वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक खपत से बचें.प्रशासन की इस अपील का मकसद साफ है. संकट की आशंका के बीच संतुलन बनाए रखना और सभी तक पर्याप्त संसाधन पहुंचाना.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : MP में 1 अप्रैल से महंगाई की मार! बिजली, प्रॉपर्टी से लेकर सफर तक होगा महंगा, जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे