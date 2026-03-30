Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3159553
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बिलासपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत सिर्फ अफवाह, कलेक्टर संजय अग्रवाल बोले- घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है

Bilaspur News: बिलासपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि शहर में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है. उन्होने लोगों से  सतर्क रहने की अपील की है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत सिर्फ अफवाह, कलेक्टर संजय अग्रवाल बोले- घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है

Bilaspur News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह को लेकर बिलासपुर में भी प्रशासनिक अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है. अतिरिक्त स्टॉक जमा करने के कारण मांग में अचानक तेजी आई है. प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है.

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बीज बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है.  कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया. कलेक्टर ने साफ किया कि जिले में फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है.

'अफवाह पर न दें ध्यान'
उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में डिमांड जरूर बढ़ी है, जिसका कारण लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा स्टॉक किया जा रहा है. प्रशासन ने अपील की है कि घबराकर अतिरिक्त खरीदारी न करें, क्योंकि इससे कृत्रिम संकट की स्थिति बन सकती है. कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सप्लाई सिस्टम मजबूत है और आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग संयम रखें और जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें. साथ ही कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल-डीजल और गैस का उपयोग सोच-समझकर करें. जहां संभव हो, वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक खपत से बचें.प्रशासन की इस अपील का मकसद साफ है. संकट की आशंका के बीच संतुलन बनाए रखना और सभी तक पर्याप्त संसाधन पहुंचाना.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : MP में 1 अप्रैल से महंगाई की मार! बिजली, प्रॉपर्टी से लेकर सफर तक होगा महंगा, जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

 

TAGS

bilaspur collector sanjay agrawal

Trending news

Bhopal Power Cut
Bhopal Power Cut: भोपाल के कई इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें पूरी लिस्ट
ujjain crime news
नागदा में फिल्मी स्टाइल में चोरी, व्यापारी के बाथरूम जाते ही बदमाश ने पार किए गहने
maihar news
अमरपाटन में बदला मौसम का मिजाज, एक घंटे की बारिश ने फेरा किसानों की मेहनत पर पानी
fraud Ujjain
उज्जैन में जालसाजों का नया पैंतरा, मेडिकल कॉलेज में सीट के नाम पर MR से की ठगी
mp farmer news
किसान भाई ध्यान दें...! एमपी में बदली गेहूं खरीदी की तारीख, जानिए कब होगी शुरूआत?
MP
ई-गवर्नेंस में एमपी का दबदबा, 1752 सेवाओं के साथ बना देश का दूसरा राज्य
mp joint recruitment exam
बार-बार परीक्षा देने का झंझट खत्म! 1 एग्जाम से 10 से ज्यादा विभागों में मिलेगी नौकरी
Dindori news hindi
सिलेंडर चोरी के डर से टॉयलेट में पक रहा था मिड डे मील, बच्चे खा रहे थे बदबूदार खाना
gwalior municipal corporation
ग्वालियर में ठेकेदार की दबंगई! नगर निगम के नेता को खुलेआम दी गोली मारने की धमकी...
Bank Holiday on Mahavir Jayanti
Bank Holiday on Mahavir Jayanti: MP में बैंक में महावीर जयंती की छुट्टी कब?