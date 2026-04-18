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बॉयलर फटने से वेदांता पावर प्लांट में 21 मजदूरों की मौत...कौन है हादसे का जिम्मेदार? अब बिलासपुर आयुक्त करेंगे इस कांड की जांच

Chhattisgarh News: सक्ती जिले में 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में हुई गंभीर हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार बिलासपुर आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:48 AM IST
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बॉयलर फटने से वेदांता पावर प्लांट में 21 मजदूरों की मौत...कौन है हादसे का जिम्मेदार? अब बिलासपुर आयुक्त करेंगे इस कांड की जांच

Vedanta Power Plant Accident: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की डभरा तहसील के अंतर्गत सिंघीतराई में स्थित वेदांता पावर लिमिटेड में हुई एक दुखद दुर्घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने औपचारिक जांच के आदेश जारी किए हैं. इस  हादसे में अब तक 21 श्रमिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. यह दुर्घटना बॉयलर यूनिट-1 की स्टीम पाइप से जुड़ी पानी की सप्लाई पाइप में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करने की जिम्मेदारी बिलासपुर के कमिश्नर को सौंपी गई है.

बिलासपुर आयुक्त करेंगे इस हादसे की जांच
दरअसल, यह घटना 14 अप्रैल 2026 को हुई थी. प्लांट के बॉयलर की यूनिट-1 में, एक स्टीम पाइप से जुड़े पानी की सप्लाई वाले पाइप के जोड़ पर अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण एक जोरदार धमाका हुआ. इस हादसे में 21 मजदूरों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. इस मामले के संबंध में एक FIR दर्ज कर ली गई है, और सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा बिलासपुर के आयुक्त (कमिश्नर) को सौंप दिया है.

यह भी पढ़ें:  वेदांता पावर प्लांट हादसा: हादसे पर सियासत तेज, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

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राज्य सरकार ने 30 दिन में रिपोर्ट मांगी
जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसके मूल कारण क्या थे, और सुरक्षा नियमों के पालन में कोई चूक हुई थी या नहीं. इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की भी सिफारिश की जाएगी. जारी आदेश के अनुसार जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे जांच पूरी करें और 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपें. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस दुर्घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने तथा इसके लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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