सावधान! बिलासपुर में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट, बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर महिला को लगाया हजारों का चूना

Bilaspur Cyber ​​Fraud: बिलासपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है. यहां एक महिला को ठग ने बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर फोन किया और स्मार्ट मीटर लगाने का झांसा दिया. झांसे में आकर महिला ने बताए गए तरीके से प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद उसके खाते से 70 हजार रुपए निकाल लिए गए. घटना के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है.

बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बजरंग नगर निवासी सरस्वती देवी के खाते से जालसाजों ने करीब 70 हजार रुपए उड़ा लिए. ठग ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर महिला के बेटे को फोन किया और नया मीटर लगाने के लिए महज 13 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का झांसा दिया. इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने झांसे में लेकर एटीएम कार्ड के अंतिम चार अंक पूछ लिए और फिर बड़ी ही चालाकी से दो किस्तों में कुल 69,998 रुपए खाते से पार कर दिए.

ऐसे हुआ ठगी का खुलासा

हैरानी की बात यह है कि ट्रांजेक्शन के दौरान पीड़िता को कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उन्हें ठगी का अहसास नहीं हुआ. घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला 8 मई को बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पहुंची और खाते में जमा राशि गायब देख उनके होश उड़ गए. पीड़िता की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामला सामने आने के बाद पीड़ित महिला तुरंत सिरगिट्टी पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर सिरगिट्टी पुलिस ने BNS की धारा 318(4) और IT एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें : भोपाल में 'लैंड स्कैम' का बड़ा खुलासा, एक ही दिन 45 IAS अफसरों ने खरीदी जमीन, फिर वहीं से निकला 3200 करोड़ का बायपास

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट