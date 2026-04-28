Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3196181
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

गेमिंग की लत ने छात्र को बनाया भगोड़ा, खुद रचा अपने गायब होने का ड्रामा, फिर पुलिस ने किया कमाल

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने कर्ज से बचने के लिए अपने ही लापता होने का नाटक रचने की साजिश रची. जांच में पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण वह भारी कर्ज में डूब गया था.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेमिंग की लत ने छात्र को बनाया भगोड़ा, खुद रचा अपने गायब होने का ड्रामा, फिर पुलिस ने किया कमाल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने अपने ही लापता होने की साजिश रची. कोटा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाला बी.फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर का छात्र रोहित कुमार 7 मार्च से लापता था. उसके परिवार वाले और पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे, और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था. तकनीकी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तलाशी में जुटी पुलिस टीम ने उसे नागपुर में सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला.

कर्ज में डूबे छात्र ने खुद रचा अपने गायब होने का ड्रामा
जब बिलासपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने मोबाइल लोकेशन डेटा और तकनीकी सबूतों का विश्लेषण किया, तो रोहित की मौजूदगी नागपुर में पाई गई. पुलिस टीम ने तुरंत छापा मारा और उसे वहां सुरक्षित रूप से ढूंढ निकाला. इसके बाद हुई पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई, वह युवाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है. रोहित ने कबूल किया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग के दलदल में फंसा हुआ था. जो चीज महज मनोरंजन के तौर पर शुरू हुई थी, उसने आखिरकार उसे लाखों रुपये के कर्ज में डुबो दिया.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: भोपाल में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में मशाल जुलूस, गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी, पढ़ें बड़ी खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

 

पुलिस ने नागपुर से खोज निकाला
पुलिस के अनुसार रोहित अपने कर्ज न चुका पाने और अपने लेनदारों के बढ़ते दबाव के कारण बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था.उसे डर था कि अगर परिवार को यह बात पता चली तो क्या होगा. इसी डर के मारे उसने अपने गायब होने का नाटक रचा और बिना किसी को बताए अपना हॉस्टल छोड़ दिया. पुलिस ने छात्र की काउंसलिंग की और उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया. इस घटना को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे छात्रों और माता-पिता को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur NewsCG News

Trending news

Mohan Yadav
MP की वर्ल्ड लाइफ और हुई खूबसूरत, CM मोहन यादव ने रिलीज किए 4 जंगली भैसें
Balaghat News
बालाघाट में कलेक्टर ने लगाई रात की चौपाल, सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
satna news
4 संतानों के बाद एक साथ 3 बच्चों का जन्म, जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ, परिवार में खुशियां
mp news
MP में जल्द लागू होगा UCC, सरकार ने कमेटी का किया गठन, 60 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में मशाल जुलूस, गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी, पढ़ें बड़ी खबरें
damoh news
MP के इस जिले में लू का प्रकोप, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में सन्नाटा
cm mohan yadav
MP में 45 साल बाद जंगली भैंसों की वापसी, काजीरंगा से पहुंचे कान्हा नेशनल पार्क
katni district hospital
कटनी जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सफाई के बाद अब वसूली का खेल...
ai blackmailing case
ग्वालियर में AI का खौफनाक इस्तेमाल, नाबालिग को धमकी देकर ऐंठे जेवर और पैसे...
mp cm news
'कांग्रेस ने महिलाओं की पीठ में खंजर घोंपा...', विधानसभा में महिला आरक्षण पर बोले CM