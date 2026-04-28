गेमिंग की लत ने छात्र को बनाया भगोड़ा, खुद रचा अपने गायब होने का ड्रामा, फिर पुलिस ने किया कमाल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने अपने ही लापता होने की साजिश रची. कोटा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाला बी.फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर का छात्र रोहित कुमार 7 मार्च से लापता था. उसके परिवार वाले और पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे, और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था. तकनीकी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तलाशी में जुटी पुलिस टीम ने उसे नागपुर में सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला.

कर्ज में डूबे छात्र ने खुद रचा अपने गायब होने का ड्रामा

जब बिलासपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने मोबाइल लोकेशन डेटा और तकनीकी सबूतों का विश्लेषण किया, तो रोहित की मौजूदगी नागपुर में पाई गई. पुलिस टीम ने तुरंत छापा मारा और उसे वहां सुरक्षित रूप से ढूंढ निकाला. इसके बाद हुई पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई, वह युवाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है. रोहित ने कबूल किया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग के दलदल में फंसा हुआ था. जो चीज महज मनोरंजन के तौर पर शुरू हुई थी, उसने आखिरकार उसे लाखों रुपये के कर्ज में डुबो दिया.

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पुलिस ने नागपुर से खोज निकाला

पुलिस के अनुसार रोहित अपने कर्ज न चुका पाने और अपने लेनदारों के बढ़ते दबाव के कारण बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था.उसे डर था कि अगर परिवार को यह बात पता चली तो क्या होगा. इसी डर के मारे उसने अपने गायब होने का नाटक रचा और बिना किसी को बताए अपना हॉस्टल छोड़ दिया. पुलिस ने छात्र की काउंसलिंग की और उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया. इस घटना को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे छात्रों और माता-पिता को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है.

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