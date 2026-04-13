डिप्टी CM अरुण साव का बिलासपुर को तोहफा, 1.99 करोड़ की लागत से चमकेंगी शहर की सड़कें, जानें पूरी प्लान

Bilaspur Development Projects: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले की बोदरी नगर पालिका में नागारिक सुविधाओं के विकास के विस्तार के लिए 1.99 करोड़ रुपए से अधिका की स्वीकृति दी है. उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद विभाग ने संबंधित विकास कार्यों के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं और निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों, ताकि नागरिकों को इन सुविधाओं को लाभ शीघ्र मिल सके. बोदरी नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए बजट का आवंटन इस प्रकार से किया गया है.

ये है पूरा प्लान

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वार्ड-7 दो बीटी कोटेड (बिटुमिनस-टार) सड़क निर्माण के लिए 42.20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

वार्ड-15 बीटी कोटेड सड़क का निर्माण के लिए 3.13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

वार्ड-11, 12, 13 और 14- झूलेलाल मंदिर से दुर्गा मंदिर तक बीटी कोटेड सड़क के लिए 41.61 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

वार्ड-14 आत्मानंद स्कूल से मुख्य सड़क तक बीटी सड़क के लिए 16.73 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

वार्ड-6 रहंगी रोड से मुक्तिधाम तक सीसी सड़क का निर्माण के लिए 31.08 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

वार्ड-10 दरहा प्राइमरी स्कूल से मुख्य सड़क तक सीसी सड़क निर्माण के लिए 12.83 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

विभिन्न क्षेत्र पीपल चौक से बिजली दफ्तर (रहंगी मोड़) तक आरसीसी नाली का निर्माण के लिए 41.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

परियोजना के तहत बीटी कोटिंग सड़कों के निर्माण से मार्गों का डामरीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा, जिससे आवागमन अधिक सुगम बनेगा. वहीं वार्ड 6 और वार्ड 10 के प्रमुख संपर्क मार्गों पर सीसी रोड बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क बेहतर होगा.

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