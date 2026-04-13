डिप्टी CM अरुण साव का बिलासपुर को तोहफा, 1.99 करोड़ की लागत से चमकेंगी शहर की सड़कें, जानें पूरी प्लान

Bilaspur Development Projects: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर जिले की बोदरी नगर पाविका में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 1.99 करोड़ रुपए से अधिक की राशी मंजूर की है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद संबंधित कार्यों के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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Bilaspur Development Projects: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले की बोदरी नगर पालिका में नागारिक सुविधाओं के विकास के विस्तार के लिए 1.99 करोड़ रुपए से अधिका की स्वीकृति दी है. उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद विभाग ने संबंधित विकास कार्यों के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं और निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों, ताकि नागरिकों को इन सुविधाओं को लाभ शीघ्र मिल सके. बोदरी नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए बजट का आवंटन इस प्रकार से किया गया है.
ये है पूरा प्लान
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