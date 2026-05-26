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तेज रफ्तार BMW, खुली सनरूफ और...गर्लफ्रेंड की मस्ती के चक्कर में बॉयफ्रेंड पुलिस के हत्थे चढ़ा, कार जब्त

Bilaspur News-बिलासपुर में चलती कार में युवती का खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवती के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया और उसकी कार जब्त कर ली. युवक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 26, 2026, 04:11 PM IST
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तेज रफ्तार BMW, खुली सनरूफ और...गर्लफ्रेंड की मस्ती के चक्कर में बॉयफ्रेंड पुलिस के हत्थे चढ़ा, कार जब्त

Stunt Viral Video-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से स्टंटबाजी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मचा दिया है. यहां एक एक युवक को अपनी बीएमडबल्यू कार मे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खतरनाक स्टंट करना बेहद भारी पड़ गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और युवक को पकड़ लिया. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया. इस जानलेवा स्टंट का वीडियो कार के पीछे चल रहे एक राहगीर ने बनाया था. 

चलती कार का सनरूफ खोलकर डांस
यह पूरी घटना रविवार की रात की है. रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक काले रंग की BMW कार बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रही थी. चकरभाठा थाना इलाके में गाड़ी चलाते समय कार की सनरूफ को खोला गया और कार में सवार एक युवती बाहर निकलकर खतरनाक तरीके से डांस करने लगी. चलती तेज रफ्तार कार में लापरवाही का यह नजारा पीछे चल रहे एक राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. 

रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा है युवक
वीडियो वायरल होते ही बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस तुरंत एक्शन में आई. पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए गाड़ी मालिक का पता लगाया. कार चला रहे युवक की पहचान प्रतीक लूथर के रूप में हुई. प्रतीक शुभम विहार का रहने वाला है और पेशे से ट्रेडिंग का काम करता है. वह वन विभाग के एक रिटायर्ड बड़े अधिकारी का बेटा है. रविवार रात को प्रतीक अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने निकला था, उसी दौरान उन्होंने हाईवे पर यह स्टंट किया. 
 
पुलिस ने जब्त की कार
वीडियो के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी प्रतीक लूथर को धर दबोचा और उसकी महंगी BMW कार को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक ने माना की उसने जोश-जोश में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा था और लापरवाही की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और यातायात के अन्य कड़े नियमों के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है.

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