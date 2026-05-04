बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सगे भाई-बहनों के बच्चों के बीच शादी अवैध, कानूनन माना शून्य

Bilaspur High Court Decision: हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो सगे भाइयों या बहनों के बच्चों के बीच होने वाली शादी प्रतिबंधित (वर्जित) नातेदारी के दायरे में आती है, इसलिए ऐसी शादी कानूनन शून्य है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ परंपरा का हवाला देना काफी नहीं है, उसे पुराना लगातार चलन में और कानून के अनुरूप साबित करना जरूरी है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने जांजगीर-चांपा के एक मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया.

दरअसल, जांजगीर-चांपा निवासी व्यक्ति की शादी 20 अप्रैल 2018 को पास के गांव की महिला से हुई थी. पति ने फैमिली कोर्ट में आवेदन लगाकर शादी को शून्य घोषित करने की मांग की. तर्क था कि उसकी मां और पत्नी की मां-सगी बहनें हैं. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (चतुर्थ) के अनुसार प्रतिषिद्ध नातेदारी में शादी है.

हाईकोर्ट ने शादी को ठहराया शून्य

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निचली अदालत ने माना था कि दोनों मौसी के बच्चे हैं, लेकिन पटेल समाज में ब्रह्म विवाह के नाम पर ऐसी शादियां प्रचलित हैं, इसलिए इसे वैध माना था. निचली अदालत के तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी प्रथा को कानून का दर्जा पाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि वह प्राचीन, निरंतर और सार्वजनिक नीति के अनुकूल हो. कोर्ट ने पाया कि मामले ऐसी किसी रूढ़ी को पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया गया है, जिसके आधार पर प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर विवाह को अनुमति दी जा सके. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने शादी को शून्य ठहराया है.

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