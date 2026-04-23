Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3190062
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ, सरकार की याचिका खारिज

CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन के लिए संविलियन से पहले की सेवा अवधि की गणना करना न्यायसंगत है, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिली है.

Written By  SHAILENDRA SINGH THAKUR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh Teacher Pension News
Chhattisgarh Teacher Pension News

Chhattisgarh Teacher Pension News: छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को बिलासपुर हाईकोर्ट से क राहत भरी खबर सामने आई है. कोर्ट ने पूर्व सेवा गणना को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी. 

मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से जुड़ा है. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए. याचिका में कहा गया था कि संविलियन के बाद भी उनकी पूर्व सेवा को पेंशन गणना में नहीं जोड़ा जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है.

120 दिन का मिला था समय
इस मामले में पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने पर विचार करे. इसके लिए सरकार को 120 दिनों का समय भी दिया गया था. राज्य सरकार ने इस निर्देश पर अमल करने के बजाय सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की. 

Add Zee News as a Preferred Source

शर्तों के आधार पर हो पेंशन
जहां मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ में हुई, राज्य सरकार ने अपने पक्ष में संविलियन की शर्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया, कि संविलियन के समय जो शर्तें तय की गई थीं, उसी के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. 

सरकार की अपील खारिज
डबल बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब संविलियन के दौरान पूर्व सेवा की गणना को मान्यता दी गई है, तो फिर पुरानी पेंशन योजना में उसे शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने माना कि पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

cg high court news

Trending news

sehore news
सावधान! कहीं आप भी तो नहीं ले रही होम लोन, सीहोर का मामला आपके उड़ा देगा होश
Mohan Yadav
सागर में 58.46 करोड़ की लागत के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन
Vidisha News in Hindi
दो विवाहित महिलाओं को हुआ एक-दूसरे से प्यार, एक ने तो पहले ही कर रखी है 3 शादियां
MP Board News
एमपी में 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा की तारीख बढ़ी, जानिए कब-कैसे करें आवेदन
Panna news
भगवान की जमीन का सौदा! पन्ना में मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति की बिक्री रद्द
dhar news hindi
मौत का साया बनकर गांव में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, 2 दिन बाद हुआ रेसक्यू
Indore News Hindi
दूल्हे के गेटअप में शिकायत लेकर पहुंचा था कलेक्टर ऑफिस, खुद पर ही उल्टा पर गया दांव
Chhindwara News
अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर
Mohan Yadav
किसानों की जमीन लेने पर मिलेंगे 4 गुना दाम, CM मोहन यादव ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला
CA Mohan Yadav
किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बना रही मध्य प्रदेश सरकार: CM मोहन यादव